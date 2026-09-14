Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Leeds x Newcastle na Premier League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda, 14, pela 4ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 09h30
A general view of a corner flag at Elland Road during the Premier League match between Leeds United and Bournemouth in Leeds, on September 27, 2025. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto via Getty Images)
Elland Road, em Leeds (Michael Driver/MI News/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Leeds x Newcastle na Premier League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Leeds e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Elland Road, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. As duas equipes chegam invictas e empatadas com cinco pontos depois das três primeiras partidas. O Newcastle ocupa a sétima colocação, enquanto o Leeds aparece em nono, separados pelos critérios de desempate.

O Leeds tenta transformar o bom começo no Campeonato Inglês em recuperação imediata depois de uma noite traumática pela Copa da Liga. A equipe de Daniel Farke perdeu por 6 a 3 para o Chelsea no meio da semana, mesmo depois de abrir dois gols de vantagem em Stamford Bridge. Na Premier League, porém, os Whites seguem sem perder: venceram o Nottingham Forest e empataram com Brentford e Brighton.

Farke ainda não poderá contar com Joe Rodon, Mateo Joseph e Ilia Gruev, todos fora do confronto. Daniel James voltou de lesão na partida contra o Chelsea, enquanto Noah Okafor está novamente disponível e pode começar entre os titulares. A tendência é que jogadores poupados na Copa da Liga, como James Trafford, Jayden Bogle, Anton Stach e Dominic Calvert-Lewin, retornem ao time.

Siga

O Newcastle também chega invicto na Premier League e atravessa início positivo sob o comando de Matthias Jaissle. Os Magpies venceram o Tottenham e empataram com Liverpool e Bournemouth nas três primeiras rodadas. No meio da semana, avançaram na Copa da Liga ao derrotar o Millwall por 1 a 0 fora de casa, ampliando a sequência sem derrotas na temporada.

Continua após a publicidade

Jaissle terá desfalques importantes. Dan Burn e William Osula seguem fora, enquanto Matias Fernandez-Pardo tem sua carga física monitorada pela comissão técnica. Amar Dedic também é dúvida depois de sentir a coxa contra o Millwall, cenário que pode abrir espaço para Tino Livramento na lateral direita. Harvey Barnes, Anthony Elanga e Yoane Wissa devem formar a base do setor ofensivo.

O retrospecto recente dá confiança aos visitantes. O Newcastle está invicto há seis partidas de Premier League contra o Leeds. No último encontro entre os clubes, em janeiro, os Magpies venceram por 4 a 3 no St. James’ Park, com Harvey Barnes marcando o gol decisivo nos acréscimos. 

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Leeds e Newcastle?

Leeds e Newcastle jogam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Elland Road, pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Leeds: James Trafford; James Justin, Nico Elvedi e Tarik Muharemović; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson e Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Newcastle: Lukáš Horníček; Tino Livramento (Amar Dedic), Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Lewis Miley e Nico González; Anthony Elanga, Joe Willock e Harvey Barnes; Yoane Wissa. Técnico: Matthias Jaissle.

Arbitragem:

  • Árbitro: Michael Salisbury;
  • Assistentes: Adam Nunn e Nick Hopton;
  • Quarto árbitro: Tom Nield;
  • VAR: John Brooks;
  • AVAR: James Mainwaring.
Publicidade
TAGS:
Campeonato Inglês
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).