Leeds x Newcastle na Premier League: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda, 14, pela 4ª rodada do campeonato
Leeds e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Elland Road, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. As duas equipes chegam invictas e empatadas com cinco pontos depois das três primeiras partidas. O Newcastle ocupa a sétima colocação, enquanto o Leeds aparece em nono, separados pelos critérios de desempate.
O Leeds tenta transformar o bom começo no Campeonato Inglês em recuperação imediata depois de uma noite traumática pela Copa da Liga. A equipe de Daniel Farke perdeu por 6 a 3 para o Chelsea no meio da semana, mesmo depois de abrir dois gols de vantagem em Stamford Bridge. Na Premier League, porém, os Whites seguem sem perder: venceram o Nottingham Forest e empataram com Brentford e Brighton.
Farke ainda não poderá contar com Joe Rodon, Mateo Joseph e Ilia Gruev, todos fora do confronto. Daniel James voltou de lesão na partida contra o Chelsea, enquanto Noah Okafor está novamente disponível e pode começar entre os titulares. A tendência é que jogadores poupados na Copa da Liga, como James Trafford, Jayden Bogle, Anton Stach e Dominic Calvert-Lewin, retornem ao time.
O Newcastle também chega invicto na Premier League e atravessa início positivo sob o comando de Matthias Jaissle. Os Magpies venceram o Tottenham e empataram com Liverpool e Bournemouth nas três primeiras rodadas. No meio da semana, avançaram na Copa da Liga ao derrotar o Millwall por 1 a 0 fora de casa, ampliando a sequência sem derrotas na temporada.
Jaissle terá desfalques importantes. Dan Burn e William Osula seguem fora, enquanto Matias Fernandez-Pardo tem sua carga física monitorada pela comissão técnica. Amar Dedic também é dúvida depois de sentir a coxa contra o Millwall, cenário que pode abrir espaço para Tino Livramento na lateral direita. Harvey Barnes, Anthony Elanga e Yoane Wissa devem formar a base do setor ofensivo.
O retrospecto recente dá confiança aos visitantes. O Newcastle está invicto há seis partidas de Premier League contra o Leeds. No último encontro entre os clubes, em janeiro, os Magpies venceram por 4 a 3 no St. James’ Park, com Harvey Barnes marcando o gol decisivo nos acréscimos.
Onde assistir à partida entre Leeds e Newcastle?
Leeds e Newcastle jogam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Elland Road, pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Prováveis escalações:
Leeds: James Trafford; James Justin, Nico Elvedi e Tarik Muharemović; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson e Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.
Newcastle: Lukáš Horníček; Tino Livramento (Amar Dedic), Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Lewis Miley e Nico González; Anthony Elanga, Joe Willock e Harvey Barnes; Yoane Wissa. Técnico: Matthias Jaissle.
Arbitragem:
- Árbitro: Michael Salisbury;
- Assistentes: Adam Nunn e Nick Hopton;
- Quarto árbitro: Tom Nield;
- VAR: John Brooks;
- AVAR: James Mainwaring.