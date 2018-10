LeBron tem pior início na NBA desde 2004 e lamenta ‘erros inaceitáveis’

O Los Angeles Lakers perdeu na prorrogação para o San Antonio Spurs, por 143 a 142, na última segunda-feira, no Staples Center. A equipe de Los Angeles acumula três derrotas consecutivas na NBA, pior início de temporada para LeBron James desde 2004, quando estava em seu segundo ano na liga, ainda com o Cleveland Cavaliers.

“Não é problemática (a fase dos Lakers). Eu não vim para cá pensando que teríamos uma tempestade de vitórias desde o início. Trata-se de um processo e eu sempre entendi muito bem isso. Tivemos nossas chances de vencer o jogo, mas não conseguimos nos manter. Perdi dois lances livres, o que é inaceitável”, disse LeBron, em coletiva após o jogo.

LeBron teve chance ampliar a vantagem de um ponto dos Lakers nos segundos finais, mas perdeu dois lances livres, viu o armador Patty Mills colocar os Spurs na frente e errou um arremesso decisivo na última jogada da partida. O ala, de 33 anos, no entanto, se manteve otimista com o jovem elenco do Los Angeles Lakers.

“Vamos continuar a melhorar. Eu gosto da direção em que estamos indo. Obviamente, o que estamos fazendo não está se refletindo em resultados agora, mas é um processo longo em que as coisas vão acontecer”, finalizou.

(Com Gazeta Press)