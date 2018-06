Lebron marca 51 pontos, mas Warriors vencem 1º jogo da final

Destaque dos playoffs da NBA, Lebron James abriu a final desta edição da liga de basquete dos Estados Unidos marcando 51 pontos, na derrota do Cleveland Cavaliers por 124 a 114 para o Golden State Warriors, na lotada Oracle Arena, em Oakland. Graças à grande atuação do jogador, a partida só foi decidida na prorrogação.

Embora o placar final tenha sido de dez pontos de vantagem para a equipe da casa, os visitantes chegaram a ter a bola do jogo na mão quando faltavam apenas 4,7 segundos para o fim no último quarto. George Hill empatou o confronto em 107 a 107 ao converter um lance livre. Em seguida, ele errou o segundo, mas JR Smith pegou o rebote no garrafão e podia fazer a cesta ou dar assistência para Lebron, mas acabou se atrapalhando e correndo com a bola na mão em direção ao meio da quadra.

Desde ayer en la noche he repetido este vídeo varias veces y hay 3 errores en la jugada y obviamente el #1 es de JR. Smith, pero el #2 es de George Hill que falló el tiro libre y el último #3 Tyron Lue no pidió tiempo fuera y tenia 1 disponible #NBAFinalspic.twitter.com/CusN42HUhj — Eduardo Orellana (@ty747) June 1, 2018

Depois do confronto, o técnico do Cavaliers, Tyronn Lue, admitiu que JR Smith se confundiu em entender que o seu time estava liderando o placar. “Ele pensou que já havia acabado. Pensou que ganhávamos por um ponto”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

Mesmo derrotado, Lebron foi o melhor jogador em quadra. Acertou 19 dos 32 arremessos de quadra que arriscou, converteu três dos sete tiros da linha dos três pontos e dez de 11 lances livres. Além dos 51 pontos, pegou oito rebotes e deu oito assistências na partida. Esse foi seu novo recorde pessoal de pontos em uma partida da final da NBA. Elgin Baylor, com 61 pontos pelo Los Angeles Lakers em partida da final de 1962, detém o recorde.

O segundo jogo da série melhor de sete partidas desta grande decisão será neste domingo, às 21 horas (de Brasília), novamente na Oracle Arena, antes do primeiro duelo em Cleveland, na próxima quarta-feira, às 22 horas.