NBA: LeBron brilha e seu time vence renovado Jogo das Estrelas

LeBron James foi escolhido na noite deste domingo como melhor jogador na 67ª edição do renovado All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, no Staples Center, em Los Angeles. Seu time superou o de Stephen Curry por 148 a 145, em duelo de maior seriedade e intensidade do que edições anteriores.

Com o fim do duelo de conferências e os times definidos a partir da escolha dos capitães, a temperatura em quadra foi outra, com defesas mais intensas, faltas e tocos que não foram vistos nos últimos anos. Atrás do marcador durante quase toda a partida, o time de LeBron conseguiu a vantagem com uma cesta espetacular de Russel Westbrook, do Oklahoma City Thunder, a apenas 10 segundos do fim do jogo.

O time titular de LeBron contou, além do capitão, com Kyrie Irving (Boston Celtics), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans) e Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder). Na equipe de Curry estavam James Harden (Houston Rockets), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

James, do Cleveland Cavaliers, que ganhou o terceiro prêmio MVP da sua carreira em um All-Star Game, marcou 29 pontos, pegou dez rebotes e deu oito assistências. Seu companheiro Kevin Durant, do Golden State Warriors, converteu 19 pontos.

Na equipe adversária, o maior destaque foi Damian Lillard, do Portland Trail Blazersm com 21 pontos, enquanto DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, marcou outros 21. Pela primeira vez desde 1996, o jogo não contou com nenhum jogador das franquias de Los Angeles, (Lakers e Clippers), sede do evento de 2018.

(com agências EFE e AFP)