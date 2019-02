Leão testa Douglas pensando em jogo com Ponte Preta

Por Paulo Favero

São Paulo – O técnico Emerson Leão torce para ganhar um reforço na lateral direita para a partida de quarta-feira, contra a Ponte Preta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda, ele vai testar Douglas, contratado pelo São Paulo em fevereiro e que ainda não estreou pelo clube por causa de uma lesão no púbis.

Em atividade no CT da Barra Funda, o treinador vai observar o lateral em ação contra o Juventus, em um jogo-treino marcado pela comissão técnica. “Vamos enfrentar uma equipe amiga e quero ver como o Douglas joga. Espero que dê tudo certo e, se tiver possibilidade, ele pode atuar inclusive na quarta”, disse o treinador.

A posição é carente no São Paulo há algumas temporadas. A diretoria contrata todo ano especialistas para a posição, mas ninguém conseguiu se firmar. Mesmo o paraguaio Piris, que foi elogiado por Leão após o clássico contra o Santos, ainda não agradou. “Ele só foi substituído no intervalo porque já tinha cartão amarelo. Eu falei isso para ele. O Piris estava marcando muito bem o Neymar”, explicou.

Douglas vai participar da atividade nesta segunda com os jogadores que não entraram em campo na derrota por 3 a 1 para o Santos. O restante do elenco se apresenta normalmente no período da tarde. Se o lateral não tiver condições de entrar em campo, Piris deve ser mantido na lateral direita.