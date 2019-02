Leão resolve fechar treino pela 1 vez e faz segredo na escalação

O técnico Emerson Leão fechou o treino do São Paulo sem avisar ninguém pela primeira vez desde que chegou ao clube, em outubro de 2011. Uma hora depois do combinado, as portas do CT da Barra Funda foram abertas, mas naquele momento os jogadores faziam apenas treinos de finalização e sem os coletes que definiram os titulares para o compromisso de quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Paulista de Jundiaí.

A atitude do comandante do Tricolor tem o objetivo de minimizar os erros cometidos nas últimas três rodadas, em jogadas de bola aérea. Foi assim que o time tomou gols contra Guarani, Comercial e Corinthians, as únicas oportunidades em que a equipe deixou de ganhar os três pontos. Da liderança do Campeonato Paulista, o time de Leão passou ao quarto lugar, atrás de Palmeiras, Corinthians e Guarani e apenas um ponto à frente do Paulista, adversário da oitava rodada.

Outro segredo guardado a sete chaves por Leão é na lateral direita. Sem Piris, que sofreu uma contratura na coxa direita e ainda não foi liberado pelo departamento médico, e João Filipe, expulso na derrota diante do Corinthians, domingo, o treinador adota mistério para definir o titular da posição e garante que tem feito várias experiências.

Na segunda-feira, o zagueiro Luiz Eduardo foi testado na posição, mas não assegurado, pois o treinador confirmou que faria novas alterações. Com portões fechados, a alternativa de Leão para ocupar a lateral direita segue desconhecida, mas pode ter sido Rodrigo Caio, que está brigando pela vaga desde a última semana e torce pelo voto de confiança.

Caso a opção de Leão seja mesmo pelo jovem zagueiro, o provável Tricolor para enfrentar o Paulista tem a seguinte escalação: Dênis; Luiz Eduardo, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denílson, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Willian José. Os desfalques ficam por conta de João Filipe, Piris, Wellington, Fabrício e Luis Fabiano, perto de retorno.