Leão escala Dagoberto e São Paulo com 3 atacantes

Por Paulo Galdieri

São Paulo – Dois dias depois de ver o São Paulo cair por 1 a 0 diante do Atlético-PR, em Curitiba, e ficar mais distante do objetivo de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América, o técnico Emerson Leão resolveu escalar uma formação bastante ofensiva no treino que comandou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O treinador promoveu a volta de Dagoberto ao time titular e armou a equipe com três atacantes visando o confronto deste sábado, contra o América-MG, no Morumbi, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fernandinho e Luís Fabiano formaram o trio de ataque com Dagoberto, enquanto Lucas, também de características ofensivas, ficou mais recuado na armação de jogadas, à frente de Jean e Cícero, que foram escalados como volantes depois de terem atuado como alas anteriormente. Com isso, Dagoberto deve ganhar nova chance no time titular, depois de ter sido relacionado para encarar o Atlético-PR e ficado apenas como opção no banco.

Outra mudança na escalação foi o retorno de Juan à lateral esquerda. O jogador, que foi reserva nos últimos jogos, vinha sendo substituído por Cícero no setor. Já na lateral direita, Piris retomou o posto de titular depois de ter desfalcado o time por estar servindo a seleção paraguaia.

Com isso, Leão deverá mandar o São Paulo a campo neste sábado com a seguinte formação titular: Rogério Ceni; Piris, Xandão, Rodolfo e Juan; Jean, Cícero e Lucas; Dagoberto, Fernandinho e Luís Fabiano.

O volante Carlinhos, com dores no tornozelo direito, ficou fazendo tratamento nesta sexta-feira e foi confirmado pelo São Paulo como desfalque para a partida contra o América-MG.