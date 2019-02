Leão contesta derrota e considera gol de Assunção uma fatalidade

O São Paulo passou a semana inteira realizando até treinos específicos para coibir a bola parada de Marcos Assunção, mas acabou perdendo o clássico exatamente em uma cobrança de falta do volante do Palmeiras. Emerson Leão, contudo, não demonstrou irritação com o fato. Ele crê até que a derrota por 1 a 0 foi injusta.

‘[O gol de Marcos Assunção] Foi uma fatalidade em um clássico no qual dois rivais que moram lado a lado em seu CTs tiveram igualdade’, analisou o treinador, isentando seus comandados de erros nas faltas cobradas pelo adversário e, também, de má atuação no Choque-Rei.

‘As bolas laterais mais difíceis e perigosas não aconteceram. Eles têm uma elevação de bola forte dentro da área, mas o gol saiu em altíssima longa distância’, defendeu o técnico, entendo também a reação de Rogério Ceni, que esperava um desvio na batida de falta que entrou nas suas redes aos dez minutos do segundo tempo.

‘Tinha muita gente na frente do goleiro. A bola foi direto, ele deve ter confundido as situações e acabamos levando o gol’, imaginou o ex-goleiro, avisando que seu time, como outros no Campeonato Brasileiro, não conseguiu anular a maior força palmeirense.

‘Não foi o São Paulo só. Tenho visto isso há muito tempo. Sempre temos que criar algo para que atrapalhe’, apontou. ‘Mais uma bola parada decidiu o jogo. Isso está ocorrendo em uns 80% dos jogos do Palmeiras. No futebol, uns 60%’, sorriu.

Em relação ao desempenho do Tricolor, embora a equipe tenha sido envolvida nos primeiros minutos dos dois tempos, Leão não enxergou superioridade do adversário. Para o técnico, se alguém esteve mais perto do gol, foi o São Paulo após a bola chutada por Marcos Assunção ter entrado na meta de Rogério Ceni.

‘No segundo tempo, tivemos no mínimo cinco chances de gol. Depois eles tiveram duas chances porque abrimos por necessidade’, falou, lembrando de um arremate de Fernandão que parou na trave em contra-ataque. ‘Ninguém mereceu vencer. Existiu uma igualdade, os dois mereceram empatar.’