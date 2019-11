Lázaro decide, Brasil vence México e é tetracampeão do Mundial Sub-17

O Brasil conquistou o tetracampeonato do Mundial Sub-17 na noite deste domingo, 17. Jogando no Bezerrão, no Gama, a Seleção Brasileira saiu atrás do México, mas repetiu o que fez durante toda a competição, colocou a alma na ponta de chuteira e foi buscar uma virada eletrizante, com gols de Kaio Jorge e Lázaro nos últimos 10 minutos de jogo. Bryan González fez para os mexicanos.

Desta forma, o Brasil segue como o segundo maior vencedor da competição, agora com quatro títulos – 1997, 1999, 2003, além 2019 – atrás apenas da Nigéria, dona de cinco taça. O México, por sua vez, continua com dois e desperdiça a chance de ser tri e igualar o time canarinho.

Após um começo tímido, o Brasil engatou uma série de chances com cinco arremates em menos de seis minutos e inflamou a torcida. Entre os mais perigosos, Kaio Jorge fez bela jogada pela esquerda e rolou para Peglow finalizar no travessão, já Gabriel Veron ficou com a sobra e bateu por cima da meta.

Aos poucos, o México colocou a bola no chão, aproveitou o aparente nervosismo dos brasileiros, que se cobravam em campo a todo o momento, e passou a dominar a posse. Mesmo jogando boa parte do tempo no campo de ataque, os mexicanos só chegaram em cobrança de falta de Efraín Álvarez.

Na reta final, os donos da casa estabilizaram o ímpeto ofensivo dos mexicanos e voltaram a oferecer perigo à meta rival, mas Peglow e Patrick pararam em Eduardo García, enquanto Kaio Jorge, duas vezes, e Gabriel Veron exageram no preciosismo para não alterarem o placar antes do intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Brasil buscou encurralar o adversário no início da etapa final e até conseguiu, mas a falta de pontaria brecou qualquer possibilidade do ataque anfitrião, enfim, colocar a bola nas redes. Peglow e Kaio Jorge, mais uma vez, tiveram as chances em seus pés.

Como diz a máxima ‘quem não faz toma’, o México saiu na frente no único chute certo que efetuou na partida. Pizzuto cruzou da esquerda, González subiu entre dois marcadores na área e cabeceou para o chão, no canto direito do gol de Matheus Donelli, que não conseguiu fazer a defesa.

O Brasil não se abateu com o tento sofrido, foi para o ataque e já nos instantes finais da partida, em meio a um turbilhão de finalizações à meta mexicana, conseguiu um pênalti em cima de Gabriel Veron, assinalado com ajuda do VAR. Kaio Jorge bateu rasteiro, Eduardo García acertou o canto, a bola entrou mansamente e a decisão foi para a marca da cal.

Empurrado por um Bezerrão pulsante, a Seleção Brasileira repetiu o que fez contra a França, não se deu por satisfeita e arrancou a virada novamente na estrela de Lázaro, já nos acréscimos. O garoto do Flamengo aproveitou cruzamento de Yan e bateu de primeira para dar ao Brasil o tetracampeonato mundial.

(Com Gazeta Press)