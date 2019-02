Lateral Dieyson comemora boa atuação na primeira partida pelo Vasco

Escalado para ocupar a lateral esquerda do Vasco na partida contra o Olaria, no último sábado, o jovem Dieyson comemorou a boa atuação que teve durante os 90 minutos do jogo. O atleta foi promovido para os profissionais para suprir a ausência de Thiago Feltri neste duelo e participou das jogadas dos dois gols que garantiram a vitória do Cruz-Maltino.

Dieyson chegou ao Rio de Janeiro com 17 anos, quando foi descoberto pelos olheiros cariocas em um time de futsal do interior do Rio Grande do Sul. O atleta chamou a atenção ao enfrentar o Vasco em uma competição e acabou sendo integrado ao grupo de jogadores para defender as categorias de base do clube.

‘Fiz uma bela partida hoje. É a minha estreia na equipe profissional e graças a Deus deu tudo certo. Nós conseguimos fazer um bom jogo e saímos com a vitória conquistada’, disse a promessa vascaína.

Com o empréstimo de Julinho ao Sport, o Vasco ficou carente de um lateral esquerdo para fazer sombra ao titular Thiago Feltri e agora dará as oportunidades necessárias para que Dieyson desenvolva o seu futebol na equipe principal. O atleta continuará trabalhando com os profissionais durante o Estadual e deve ganhar novas chances entre os titulares com o decorrer da competição.