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LASK x Celtic na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça, 25, pelo jogo de volta dos playoffs; escoceses defendem vantagem de três gols. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 15h35
Vista panorâmica de um estádio de futebol moderno e vazio, com assentos pretos e cinzas em camadas. O gramado verde vibrante é iluminado por holofotes no teto metálico, e o céu nublado é visível através da abertura central. Algumas pessoas pequenas são vistas no campo.
Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria (Guenther Iby/SEPA.Media/Getty Images)
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LASK e Celtic se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da competição, com os escoceses em situação confortável após a vitória por 3 a 0 na partida de ida.

O LASK chega pressionado pela necessidade de uma virada. No primeiro encontro, disputado em Glasgow na última quarta-feira, a equipe austríaca perdeu por 3 a 0, apesar de ter criado algumas oportunidades no início do jogo. Benjamin Nygren abriu o placar para o Celtic, enquanto Camilo Durán marcou duas vezes e construiu a larga vantagem dos escoceses.

Antes da derrota na Champions, porém, o LASK vinha de bons resultados no Campeonato Austríaco. A equipe goleou o SV Ried por 4 a 1, em casa, e anteriormente havia vencido o Austria Viena por 2 a 0, fora. O time de Dietmar Kühbauer, portanto, tenta recuperar nesta terça a eficiência ofensiva apresentada no cenário doméstico para manter viva a esperança de classificação.

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O Celtic vive momento ainda mais consistente. Além do triunfo por 3 a 0 sobre o próprio LASK, os escoceses venceram seus compromissos anteriores: fizeram 4 a 0 no Dundee United, pela Copa da Liga Escocesa, 5 a 1 no Kilmarnock e 1 a 0 no Dundee, ambos pelo campeonato nacional. São quatro vitórias consecutivas em jogos oficiais, com 13 gols marcados e apenas um sofrido.

Um dos destaques do Celtic é Camilo Durán. O colombiano marcou duas vezes no jogo de ida e chegou a seis gols em seus últimos seis compromissos pela Champions League, incluindo as fases preliminares. 

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Onde assistir à partida entre LASK e Celtic?

LASK e Celtic se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão pelo Space e pela HBO Max.

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Prováveis escalações

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Alemão e Andrade; Jorgensen, Danek, Ljubicic, Horvath e Bello; Usor e Adeniran. Técnico: Dietmar Kühbauer.

Celtic: Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Trusty e Tierney; Nygren, McGregor e Baur; Camilo Durán, Høgh e Hyun-Jun. Técnico: Martin O’Neill.

Arbitragem

  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);
  • Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);
  • VAR: Pol van Boekel (Holanda).
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