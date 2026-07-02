Lamine Yamal x Alaba: confira escalações de Espanha e Áustria no mata-mata

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Espanha e Áustria se enfrentam hoje por uma vaga nas oitavas da Copa. A Espanha busca superar seu retrospecto recente no mata-mata, enquanto a Áustria, de volta após 28 anos, tenta surpreender. Yamal e Alaba são os destaques. Veja as escalações e o caminho das seleções no Mundial.

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Espanha e Áustria disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta quinta, 2, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. De um lado, Lamine Yamal é a grande estrela espanhola, disputando seu primeiro Mundial aos 18 anos. Do outro, o defensor Alaba chega como principal nome de uma seleção austríaca que busca surpreender.

A Espanha se classificou para o mata-mata na primeira colocação do grupo H, sem levar gols. Apesar da marca favorável, ainda não encantou com uma equipe repleta de astros do futebol mundial. Na primeira rodada, não furou a defesa de Cabo Verde e ficou no 0 a 0. Goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, porém, voltou a deixar a desejar na vitória por 1 a 0 sobre Uruguai, garantida pelo frango do goleiro adversário, Muslera.

Desde a conquista do título mundial em 2010, a seleção espanhol não venceu no mata-mata. Em 2014, sofreu da “maldição da campeã” e caiu na fase de grupos. Em 2018 e 2022, ficou pelas oitavas de final, então primeira fase do mata-mata, sendo derrotada pela Rússia e Marrocos, respectivamente, nos pênaltis em ambas ocasiões.

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Já a Áustria está de volta a Copa do Mundo após 28 anos ausente. Chegou a fase de 16 avos de final com a segunda colocação do grupo J, em que venceu a Jordânia de virada, perdeu para a Argentina com dois gols de Lionel Messi e selou a classificação em um empate em 3 a 3 com a Argélia. Até o minuto final do último confronto estava sendo eliminada pois estava atrás no placar, situação revertida pelo gol salvador de Kalajdzic.

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A seleção que avançar no confronto enfrentará nas oitavas de final o vencedor de Portugal e Croácia que também se enfrentam nesta quinta, 2, às 20h.

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Confira as escalações:

Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Pau Cubarsí, Cucurella, Alex Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Áustria: Alexander Schlager, Kevin Danso, Posch, Alaba, Xaver Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Wanner e Michael Gregoritsch. Técnico: Ralf Rangnick.

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