Lamine Yamal ostenta colar do Batman avaliado em R$ 900 mil antes de jogo da Espanha
Joia cravejada de diamantes foi feita exclusivamente para o atacante espanhol
Antes mesmo de a bola rolar para Espanha e Áustria, nesta quinta-feira (2), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal já chamava atenção no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. O motivo foi um colar exclusivo do Batman, cravejado de diamantes, avaliado entre 130 mil e 150 mil euros (cerca de R$ 780 mil a R$ 900 mil).
O atacante da seleção espanhola chegou ao estádio vestindo roupas da equipe, um boné com símbolos da sorte e usando a joia personalizada. Segundo o jornal espanhol Marca, a peça foi produzida exclusivamente para Yamal e não está disponível para venda.
Não é a primeira vez que o jovem de 18 anos exibe itens de luxo durante o Mundial. Em outras aparições, Yamal usou um colar com o número 304, em referência ao CEP de Rocafonda, bairro da cidade espanhola de Mataró, onde cresceu, além de outra corrente com as iniciais “LY”. Essa última, também personalizada, foi avaliada em cerca de 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,4 milhões).
O novo acessório também chamou atenção pela semelhança com o estilo de Neymar. Yamal é fã declarado do brasileiro, que possui uma vasta extensão de itens personalizados inspirados no Batman. O craque brasileiro já exibiu tatuagem, helicóptero, Batmóvel, quadros, chuteiras, roupas, acessórios e até colecionáveis do super-herói da DC.
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