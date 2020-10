Lakers dominam Heat e abrem 1 a 0 nas finais da NBA

Atualizado em 1 out 2020, 09h54 - Publicado em 1 out 2020, 09h45

Por Da Redação - Atualizado em 1 out 2020, 09h54 - Publicado em 1 out 2020, 09h45

Em busca de seu primeiro título em dez anos, o 17º no total, o Los Angeles Lakers saiu na frente nas finais da NBA e, com propriedade, venceu o Miami Heat por 116 a 98 no jogo 1, na madrugada desta quinta-feira, 1º, na bolha da liga, nos complexos da Disney, na Flórida.

O astro LeBron James contribuiu com 25 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. O grande destaque, porém, foi seu parceiro Anthony Davis, com 34 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e ainda três tocos.

O Miami até começou bem a partida e chegou a abrir 10 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas caiu de rendimento depois que Jimmy Butler, autor de 23 pontos no jogo, torceu o pé. Edrice Adebayo e Gordan Dragic também reclamaram de dores e preocupam para as próximas partidas.

O segundo jogo da série melhor de sete será na próxima sexta-feira, 2, às 22h. Desde a retomada, todos os jogos da temporada acontecem no complexo da Disney, sem a presença de torcedores, para cumprir os protocolos de segurança e prevenção ao novo coronavírus.