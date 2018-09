Lais Souza publica foto em que aparece de pé, com estabilizador

A ex-ginasta Lais Souza comoveu seus fãs e seguidores ao postar, nesta quinta-feira, uma imagem em que aparece de pé, com o auxílio de uma órtese, uma espécie de estabilizador. A ex-ginasta de 29 anos ficou tetraplégica em janeiro de 2014 ao sofrer um acidente de esqui na neve e desde então vem apresentando evolução em seu tratamento.

“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem”, escreveu, citando um trecho da música Mais Uma Vez, da Legião Urbana. Desde o ano passado, Lais tem conseguido ficar de pé com o auxílio do aparelho durante suas sessões de fisioterapia.

Em recente depoimento a VEJA, Lais Souza falou sobre sua luta diária para tentar recuperar os movimentos e contou que tem sensibilidade em alguns pontos do corpo e consegue fazer pequenos movimentos na parte superior.

“Depois do acidente, achei que não fosse mais me surpreender, sentir adrenalina, mas a vida me mostrou que isso ainda é possível. Tenho sensibilidade embaixo do pé, na barriga, nas costas e em alguns pontos da mão. O músculo do meu bíceps também vibra muito nos exercícios, isso é novo. Eu me sinto mais forte, mas vou devagar”, contou.