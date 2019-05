Kyrgios, o ‘bad boy’ do tênis, surta em quadra e é desqualificado em Roma

Um dia depois de fazer duras críticas ao líder do ranking Novak Djokovic, o australiano Nick Kyrgios confirmou a fama de “bad boy” do tênis e foi desclassificado do Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira, 16, por indisciplina. O atleta de 24 anos teve derrota decretada contra o norueguês Casper Ruud depois de discutir com torcedores, atirar objetos no chão e abandonar a quadra.

O jogo estava equilibrado no momento do surto de Kyrgios. Ele havia perdido o primeiro set por 6/3, vencido o segundo por 6/7 e empatava em 1 a 1 no terceiro, contando com o apoio dos fãs italianos em suas jogadas de efeito, mas, de repente, começou a se irritar com a movimentação de torcedores na lateral da quadra e com marcações do árbitro. Ao ter seu serviço quebrado, ele perdeu a cabeça e xingou um torcedor. “Vai se f****. Não se mexa enquanto estou sacando. Você não consegue entender isso?”, disparou.

O árbitro da partida, imediatamente, aplicou uma punição por má conduta e levou Kyrgios à loucura, arrebentando sua raquete e até mesmo atirando uma cadeira no meio da quadra. Em seguida, recolheu seu material, deixando Ruud esperando para ser cumprimentado, e abandonou a quadra, enquanto ainda discutia com o torcedor. O australiano ainda ironizou, em seu Twitter, a comemoração do adversário norueguês após a vitória.

Kyrgios ainda deve ser punido pela ATP pelo mau comportamento. Na primeira fase da competição italiana, ele já havia sido vaiado por desrespeitar o adversário russo Dabiil Medvedev. Considerado um dos atletas mais talentosos do circuito, apesar de estar apenas na 36º colocação do ranking, Kyrgios acumula uma série de punições e desafetos por seus rompantes e provocações, em quadra e fora dela.