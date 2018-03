Kobe: ‘Fiquei mais feliz com Oscar do que quando ganhei a NBA’

Dono de cinco títulos da NBA e uma das maiores lendas da história do basquete, Kobe Bryant surpreendeu neste domingo ao receber a estatueta do Oscar. O ex-jogador venceu na categoria melhor curta-metragem de animação, com Querido Basquete (Dear Basketball, de 2017, escrito por Kobe Bryant e dirigido por Glen Keane).

“Me sinto melhor do que quando fui campeão da NBA, isso é louco”, declarou o ex-jogador em seu discurso na maior festa do cinema mundial. O filme narra a carta escrita pelo ídolo do Los Angeles Lakers quando anunciou sua aposentadoria, em 2016.

Bryant ainda aproveitou a ocasião para responder a uma apresentadora que disse que LeBron James deveria ‘calar a boca e driblar’ ao invés de fazer críticas políticas ao presidente Donald Trump. “Como jogadores, nos dizem que devemos calar a boca e driblar, mas é bom saber que podemos fazer um pouco mais do que isso”, disse ao receber o prêmio.