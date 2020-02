Kobe Bryant e filha foram enterrados em cerimônia privada na Califórnia

A estrela do basquete Kobe Bryant e sua filha Gianna, que morreram em 26 de janeiro em um acidente de helicóptero com outras sete pessoas, foram enterrados no fim de semana passado em uma cerimônia privada, perto de Los Angeles, informou a imprensa americana nesta quarta-feira, 12.

Segundo veículos como o Los Angeles Times, o funeral do ex-astro dos Lakers e de sua filha ocorreu no Pacific View Memorial Park, em Corona del Mar, na Califórnia. A cerimônia privada provavelmente foi organizada em sigilo.

Uma celebração pública em memória de Bryant e das outras vítimas do acidente de helicóptero está programada para 24 de fevereiro no Staples Center de Los Angeles, um estádio de 20.000 lugares onde a lenda dos Lakers fez história ao longo de sua carreira na NBA.

A data de 24 de fevereiro (24/02) é simbólica: Kobe Bryant usava na camiseta dos Lakers o número 24 durante a segunda metade de sua carreira, e Gianna, sua filha de 13 anos que também jogava basquete, trajava o número 2.

Kobe e Gianna Bryant perderam a vida em 26 de janeiro, quando seu helicóptero caiu em uma colina perto de Los Angeles, por razões ainda desconhecidas.

As outras vítimas são um treinador de beisebol, John Altobelli, sua mulher Keri e sua filha Alyssa, que jogava basquete no mesmo time de Gianna; Christina Mauser, treinadora adjunta do time; Sarah e Payton Chester, mãe e filha; e o piloto Ara Zobayan.

(com AFP)