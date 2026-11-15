🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Klopp se posiciona sobre substituição de Infantino na Fifa

Em Berlim, antes do confronto contra os Países Baixos pela Liga das Nações, o técnico disse que o próximo candidato privilegiar o futebol

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 20h10 | Atualizado em 15 nov 2026, 20h18
Homem de meia-idade, cabelo castanho e barba grisalha, sorri levemente para a câmera, usando uma camiseta preta. Ele está sentado em uma coletiva de imprensa, com um microfone à esquerda e um fundo com logotipos de patrocinadores desfocados
Klopp, na apresentação como técnico da Alemanha: 'Vamos jogar com pontas' - (Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
Continua após publicidade
Klopp se posiciona sobre substituição de Infantino na Fifa Priorize VEJA no Google

O técnico Jürgen Klopp pediu o fim da era de Gianni Infantino como presidente da Fifa, afirmando no domingo, 15, que a situação de hoje é ainda pior do que na época em que Joseph Blatter comandava a entidade. Em uma coletiva de imprensa em Berlim, antes do confronto de segunda-feira contra os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp disse que o próximo candidato deveria ter os interesses do futebol em primeiro lugar.

“Acompanho o futebol há muitos anos. Há pessoas que entendem muito mais disso do que eu. Mas acredito que, agora, a maioria concorda que uma mudança faria muito sentido”, disse Klopp. “Eu não achava que as coisas pudessem piorar depois de Sepp Blatter, mas alguém conseguiu exatamente isso”, acrescentou, referindo-se ao ex-presidente da Fifa. “Quanto a Gianni Infantino, certamente a próxima pessoa que assumir poderá fazer um trabalho melhor”, continuou.

Presidente da Fifa desde 2016, o suíço tem sido alvo de duras críticas por diversas decisões e propostas, incluindo a ideia de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e a criação de um prêmio da Paz para ser entregue ao presidente americano Donald Trump. “Há pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol. Gente que não é movida por interesses econômicos”, acrescentou o ex-técnico do Liverpool. “Se alguém assim desse um passo à frente, se alguém assim chegasse a ser presidente, acredito que seria uma melhoria significativa.”

Infantino é o grande favorito nas eleições que serão realizadas durante o congresso da Fifa, no dia 18 de março de 2027, em Rabat. Kozo Tashima, presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol (JFA), concorrerá contra Infantino. Ele foi o segundo candidato a anunciar que desafiará o atual presidente, depois do ex-zagueiro suíço do Tottenham, Ramon Vega.

Siga
Continua após a publicidade

O prazo para a apresentação das candidaturas termina no dia 18 de novembro. “Certamente existem pessoas que se preocupam profundamente com o futuro do futebol e que não têm interesses econômicos nele”, acrescentou Klopp. O alemão não mencionou os candidatos, mas disse: “Ouvi algo sobre Arsène Wenger. Não sei se é verdade ou mentira, mas ele é um bom homem”.

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Esporte
Fifa
Futebol
Gianni Infantino
Jürgen Klopp
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).