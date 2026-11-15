Klopp se posiciona sobre substituição de Infantino na Fifa

O técnico Jürgen Klopp pediu o fim da era de Gianni Infantino como presidente da Fifa, afirmando no domingo, 15, que a situação de hoje é ainda pior do que na época em que Joseph Blatter comandava a entidade. Em uma coletiva de imprensa em Berlim, antes do confronto de segunda-feira contra os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp disse que o próximo candidato deveria ter os interesses do futebol em primeiro lugar.

“Acompanho o futebol há muitos anos. Há pessoas que entendem muito mais disso do que eu. Mas acredito que, agora, a maioria concorda que uma mudança faria muito sentido”, disse Klopp. “Eu não achava que as coisas pudessem piorar depois de Sepp Blatter, mas alguém conseguiu exatamente isso”, acrescentou, referindo-se ao ex-presidente da Fifa. “Quanto a Gianni Infantino, certamente a próxima pessoa que assumir poderá fazer um trabalho melhor”, continuou.

Presidente da Fifa desde 2016, o suíço tem sido alvo de duras críticas por diversas decisões e propostas, incluindo a ideia de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e a criação de um prêmio da Paz para ser entregue ao presidente americano Donald Trump. “Há pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol. Gente que não é movida por interesses econômicos”, acrescentou o ex-técnico do Liverpool. “Se alguém assim desse um passo à frente, se alguém assim chegasse a ser presidente, acredito que seria uma melhoria significativa.”

Infantino é o grande favorito nas eleições que serão realizadas durante o congresso da Fifa, no dia 18 de março de 2027, em Rabat. Kozo Tashima, presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol (JFA), concorrerá contra Infantino. Ele foi o segundo candidato a anunciar que desafiará o atual presidente, depois do ex-zagueiro suíço do Tottenham, Ramon Vega.

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O prazo para a apresentação das candidaturas termina no dia 18 de novembro. “Certamente existem pessoas que se preocupam profundamente com o futuro do futebol e que não têm interesses econômicos nele”, acrescentou Klopp. O alemão não mencionou os candidatos, mas disse: “Ouvi algo sobre Arsène Wenger. Não sei se é verdade ou mentira, mas ele é um bom homem”.

(Com AFP)