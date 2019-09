Klopp: ‘Guardiola está sempre perfeito. Eu pareço um assassino’

Liverpool e Manchester City disputam desde a última temporada o posto de melhor equipe do futebol inglês. A rivalidade também está presente na área técnica a beira do gramado, local de onde Jürgen Klopp e Pep Guardiola comandam com sucesso seus atletas em torneios nacionais e internacionais. O técnico alemão brincou sobre o assunto nesta terça-feira, em entrevista à revista FourFourTwo, ao comparar a diferença das reações de ambos à beira do gramado.

“Nunca pensei sobre a forma como me comporto no banco de reservas. Sei que pensam que não sou muito tático, porque sou muito animado para isso. Sou uma pessoa emocional. Guardiola também é animado, mas não tanto. Ele está sempre perfeito, corpo, roupas, tudo é perfeito, e continua mesmo quando ele grita. Quando eu grito, pareço um assassino, cerro os dentes de uma forma. Olho para alguns bebês da mesma maneira e muitas das vezes eles começam a chorar”, comentou Klopp.

Sob comando do Liverpool, Jürgen Klopp conquistou a sexta Liga dos Campeões da história do clube na última temporada. No Inglês, o time ficou com o vice-campeonato, perdendo o título justamente para o City de Guardiola, apesar da excelente campanha de 97 pontos – apenas um a menos que os rivais – na competição.

O treinador alemão também afirmou que indicaria Steven Gerrard, técnico do Rangers e ídolo do Liverpool, para ser seu sucessor no comando da equipe inglesa. “Sou velho o suficiente para saber que dou tudo por esse emprego. Não sou um gênio, não sou perfeito, mas dou 100% e quero o melhor para este clube. Se você me perguntar quem eu escolheria para ser meu sucessor, diria que o Steven. Sempre o ajudo quando posso. Não sou egoísta ou cético, estou sempre completamente aberto para ajudar”, concluiu.