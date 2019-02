Kleber vê evolução do Palmeiras, mas ainda constata poucas chances

O quarto jogo seguido sem vitória incomoda os jogadores do Palmeiras. Mesmo assim, o atacante Kleber viu uma evolução da equipe alviverde na derrota por 1 a 0 para o Vasco, na tarde de domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

‘O professor elogiou no vestiário, disse que conseguimos jogar, o que não vinha acontecendo. As equipes já aprenderam a forma de a nossa equipe jogar, com dois pontas abertos. Hoje (domingo), ele já armou o time de uma forma diferente, e nós conseguimos chegar, trabalhar, tivemos algumas chances e eu acho que o caminho é esse’, afirmou.

Apesar da melhora, o Verdão não conseguiu balançar as redes do time cruz-maltino. Kleber, que já reclamou antes da falta de chances na frente, ainda acredita que o clube deveria criar mais oportunidades.

‘Não tivemos tantas chances assim. Se for ver, teve o carrinho do Dinei, que o goleiro estava em cima, e a minha própria chance, em que eu driblei o Fernando Prass, mas não estava fácil, a bola estava alta demais. As chances mais claras mesmo foram a cabeçada do Maikon Leite, no segundo tempo, e o chute do Valdivia da entrada da área no primeiro tempo, mas é a fase, a bola não tem entrado. Tem hora que não vai’, acrescentou.

Com a derrota em São Januário, o Palmeiras caiu para a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Por se recuperar, o time precisa do triunfo na noite de quinta-feira, diante do Bahia, no Canindé.