Kevin Durant vê City Thunder um passo mais perto do sonho

Principal responsável pela inédita classificação do Oklahoma City Thunder às finais da NBA, o ala Kevin Durant comemorou o título do Oeste, mas ressaltou que o objetivo do time é conquistar o troféu da temporada. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou o San Antonio Spurs por 107 a 99 e fechou a série decisiva de sua conferência por 4 a 2.

Na decisão da NBA, o City Thunder enfrenta o vencedor da final do Leste entre Boston Celtics e Miami Heat, que se enfrentam na noite desta quinta-feira. Os Celtics vencem a série por 3 a 2 e vencem o confronto em caso de novo triunfo.

‘Eu sei que estamos apenas um passo mais perto do nosso sonho, mas foi bom. Nós só precisamos continuar acreditando’, disse o ala de apenas 23 anos de idade, responsável por 34 pontos e 14 rebotes na partida desta quarta-feira contra os Spurs.

A atuação destacada de Durant não passa apenas por seu domínio do garrafão e bom aproveitamento nos arremessos. Segundo o técnico Scott Brooks, uma falta ofensiva de Manu Ginobili, cavada pelo ala do City Thunder no início do último quarto, foi um dos indícios de que hoje ele é um dos mais importantes atletas da NBA.

‘É incrível para ele jogar de uma forma dessas em um momento importante como esse’, avaliou o treinador. ‘Ele é um jovem fantástico. Suas estatísticas não estão nem perto do que ele é como pessoa. Ele é respeitado pelos companheiros, pelos funcionários, pela cidade. É um grande embaixador dessa liga’, completou.