Ketleyn Quadros e Bruninho serão porta-bandeiras do Brasil na Olimpíada

Bruninho, levantador campeão olímpico no vôlei masculino na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, e Ketleyn Quadros, judoca medalha de bronze nos Jogos de 2008, em Pequim, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil como o casal porta-bandeira nacional para a cerimônia de abertura em Tóquio, marcada para acontecer no dia 23 de julho. O anúncio ocorreu na noite desta sexta-feira, 16.

O Time Brasil terá dois porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura de #Tokyo2020 🏐 Bruninho 🥇🥈🥈

🥋 Ketleyn Quadros 🥉 Que dupla, 🇧🇷! pic.twitter.com/IuvUPsoeQA — Time Brasil (@timebrasil) July 17, 2021

A atleta foi responsável pela primeira conquista de uma mulher brasileira em modalidades individuais na história olímpica. Já o jogador de vôlei, além do título da última edição, já coleciona duas pratas, em Pequim (2008) e Londres (2012). Eles serão o primeiro casal a carregar a bandeira do Brasil em uma cerimônia de abertura.

Com Agência Brasil