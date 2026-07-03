‘Kane não se mete a besta’: o mais rancoroso e sem-noção comentarista da Copa

O comentarista Müller, que é ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, voltou a polemizar no ‘Seleção Estadão’, do Estadão Esporte. Desta vez, o alvo foi o craque Harry Kane da Inglaterra – autor dos dois gols que classificaram a seleção de virada para as oitavas da Copa do Mundo de 2026.

“Um atacante para ser craque ou fenômeno ele precisa de três coisas: ser forte, rápido e técnico. O Harry Kane é forte, mas não é rápido e é um pouco técnico, porque finaliza bem”, declarou.

Müller já havia criticado o norueguês Erling Haaland, que também tem cinco gols neste Mundial. Curiosamente, os dois atacantes estão no caminho da seleção brasileira – Haaland nesse domingo, pelas oitavas, e Kane em uma possível quartas de final.

Continua após a publicidade

“Uma coisa que eu acho legal é que ele não sai da área. Ele não ‘se mete a besta’ de ir no meio-campo e fazer a tabela do ‘um dois’. Ele é jogador de área e usa a sua força para o seu benefício, isso que ele tira vantagem do adversário. Porque quando a bola sobra – na esquerda ou direita – ele sabe finalizar. Então, ele reconhece as suas limitações técnicas, jogando dentro do metro quadrado da área, e consegue superar os adversários com a sua finalização”, completou.

Como bem disse Amauri Segalla, toda Copa do Mundo tem seus campeões. Alguns levantam taças, outros quebram recordes. E há uma terceira categoria, menos celebrada, mas igualmente competitiva: os campeões do ressentimento.

Publicidade