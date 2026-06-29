Kaishu Sano: o jogador japonês que abriu placar contra o Brasil na Copa

O Japão encontrou o caminho do gol contra o Brasil na Copa do Mundo aos 28 minutos do primeiro tempo, nesta segunda-feira, 29, com Kaishu Sano. O volante aproveitou um erro na saída de bola da seleção brasileira e abriu o placar no duelo válido pelo mata-mata do Mundial.

Aos 25 anos, Sano atua pelo Mainz 05, da Alemanha, e ganhou espaço na seleção japonesa pela capacidade de marcação, intensidade no meio-campo e qualidade para iniciar jogadas. O jogador chegou ao futebol europeu após se destacar no Japão, onde defendeu o Kashima Antlers em 2023, um ano antes da transferência para a Alemanha.

O gol contra o Brasil marcou um momento importante na trajetória do volante, que passou a ser um dos protagonistas da campanha japonesa no Mundial. No lance, Sano recebeu após uma falha brasileira, avançou e finalizou para vencer o goleiro Alisson.

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Além do destaque dentro de campo, o nome de Sano já havia sido envolvido em uma polêmica antes da Copa. O jogador chegou a ser afastado da seleção japonesa em 2024 após uma acusação de agressão sexual, mas o caso terminou sem condenação. Agora, o volante entrou para a história do confronto ao marcar diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

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