OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Kaishu Sano: o jogador japonês que abriu placar contra o Brasil na Copa

Volante joga na Europa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 15h48
Jogadores de futebol japoneses, em uniformes brancos e verdes, celebram um gol com expressões de alegria e bocas abertas, abraçando-se em campo com a torcida ao fundo
Kaishu Sano celebra gol contra o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo (Lars Baron/Getty Images)
Continua após publicidade
Kaishu Sano: o jogador japonês que abriu placar contra o Brasil na Copa Priorize VEJA no Google

O Japão encontrou o caminho do gol contra o Brasil na Copa do Mundo aos 28 minutos do primeiro tempo, nesta segunda-feira, 29, com Kaishu Sano. O volante aproveitou um erro na saída de bola da seleção brasileira e abriu o placar no duelo válido pelo mata-mata do Mundial.

Aos 25 anos, Sano atua pelo Mainz 05, da Alemanha, e ganhou espaço na seleção japonesa pela capacidade de marcação, intensidade no meio-campo e qualidade para iniciar jogadas. O jogador chegou ao futebol europeu após se destacar no Japão, onde defendeu o Kashima Antlers em 2023, um ano antes da transferência para a Alemanha.

O gol contra o Brasil marcou um momento importante na trajetória do volante, que passou a ser um dos protagonistas da campanha japonesa no Mundial. No lance, Sano recebeu após uma falha brasileira, avançou e finalizou para vencer o goleiro Alisson.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga
Continua após a publicidade

Além do destaque dentro de campo, o nome de Sano já havia sido envolvido em uma polêmica antes da Copa. O jogador chegou a ser afastado da seleção japonesa em 2024 após uma acusação de agressão sexual, mas o caso terminou sem condenação. Agora, o volante entrou para a história do confronto ao marcar diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).