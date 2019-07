Juventus e Chelsea acertam retorno dos ídolos Buffon e Lampard

A Juventus e o Chelsea se reforçaram nesta quinta-feira, 4, com antigos ídolos. O clube italiano anunciou o retorno do goleiro italiano Gianluigi Buffon, que estava no Paris Saint-Germain, enquanto o time londrino contratou seu ex-meia, o inglês Frank Lampard, para exercer a função de técnico.

Buffon passou 17 anos defendendo a Juventus, mas decidiu sair do clube para tentar vencer a Liga dos Campeões no PSG. O objetivo, porém, não foi cumprido e a equipe foi eliminada de forma frustrante nas oitavas de final para o Manchester United, depois de vencer o primeiro jogo, fora de casa, por 2 a 0. Campeão mundial com a Itália em 2006, o goleiro de 41 anos venceu 21 títulos nacionais pelo time de Turim.

Lampard, como jogador do Chelsea, levantou nove taças nacionais e uma da Liga dos Campeões, em 2012, e se tornou ídolo. O ex-meia da seleção inglesa se aposentou em 2016 e investiu na carreira de técnico. Em seu primeiro ano como treinador, na última temporada, Lampard dirigiu o Derby County e por pouco não conseguiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Inglês, mas eliminou o Manchester United, na época sob comando de José Mourinho, da Copa da Liga Inglesa.