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Esporte

Juventus anuncia projeto da Arena Javari e revitalização do estádio

Clube pretende disputar o Paulistão em 2027 já com a nova área para os juventinos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h49
Estádio de futebol à noite, com arquibancadas cheias de torcedores e bandeiras vermelhas com a letra J. O campo verde é iluminado por holofotes intensos, e jogadores disputam a partida sob o teto escuro da estrutura
Toda a área do estádio e da Rua Javari será revitalizada (Ilustração Digital/Juventus/Divulgação)
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A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventus apresentou nesta sexta-feira, 10, através das redes sociais, o projeto oficial da Arena Javari, proposta de revitalização do estádio Conde Rodolfo Crespi e da área que envolve a rua Javari. Com investimentos de R$ 480 milhões, a conclusão de toda a obra está prevista para dezembro deste ano.

Os principais pontos do projeto são a revitalização do estádio Conde Rodolfo Crespi, a ampliação da capacidade e a qualificação de sua estrutura. Algumas das mudanças já previstas incluem o aumento das arquibancadas laterais, a construção de novos camarotes — e de um rooftop — e outras melhorias, focadas na experiência do torcedor. A capacidade total do estádio aumentará para 11 mil espectadores em dias de jogos, e até 25 mil pessoas para eventos e shows.

Para o CEO da SAF, Cláudio Fiorito, a Arena representa um investimento do clube sem abrir mão de sua história. “Nosso compromisso sempre foi fortalecer o clube sem descaracterizar aquilo que faz da Rua Javari um patrimônio do futebol brasileiro”, explica. “Vamos ampliar a capacidade, melhorar a infraestrutura e criar novas fontes de receita, mas mantendo viva a personalidade de um estádio que faz parte da memória de gerações de juventinos”.

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O início da segunda fase das obras está previsto para o fim de agosto, e a conclusão tem como data oficial dezembro de 2026. A SAF deseja que o clube consiga disputar o Campeonato Paulista de 2027 já com toda a Arena em pleno funcionamento. A apresentação oficial de todo o projeto estará disponível nas redes sociais do clube a partir desta sexta, 10.

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