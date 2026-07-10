Juventus anuncia projeto da Arena Javari e revitalização do estádio

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A SAF do Juventus revelou o audacioso projeto Arena Javari, com investimento de R$ 480 milhões para revitalizar o Estádio Conde Rodolfo Crespi. A nova estrutura promete ampliar a capacidade para 11 mil torcedores (e 25 mil para eventos), com melhorias focadas na experiência, preservando a história do clube. Conclusão em 2026.

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A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventus apresentou nesta sexta-feira, 10, através das redes sociais, o projeto oficial da Arena Javari, proposta de revitalização do estádio Conde Rodolfo Crespi e da área que envolve a rua Javari. Com investimentos de R$ 480 milhões, a conclusão de toda a obra está prevista para dezembro deste ano.

Os principais pontos do projeto são a revitalização do estádio Conde Rodolfo Crespi, a ampliação da capacidade e a qualificação de sua estrutura. Algumas das mudanças já previstas incluem o aumento das arquibancadas laterais, a construção de novos camarotes — e de um rooftop — e outras melhorias, focadas na experiência do torcedor. A capacidade total do estádio aumentará para 11 mil espectadores em dias de jogos, e até 25 mil pessoas para eventos e shows.

Para o CEO da SAF, Cláudio Fiorito, a Arena representa um investimento do clube sem abrir mão de sua história. “Nosso compromisso sempre foi fortalecer o clube sem descaracterizar aquilo que faz da Rua Javari um patrimônio do futebol brasileiro”, explica. “Vamos ampliar a capacidade, melhorar a infraestrutura e criar novas fontes de receita, mas mantendo viva a personalidade de um estádio que faz parte da memória de gerações de juventinos”.

O início da segunda fase das obras está previsto para o fim de agosto, e a conclusão tem como data oficial dezembro de 2026. A SAF deseja que o clube consiga disputar o Campeonato Paulista de 2027 já com toda a Arena em pleno funcionamento. A apresentação oficial de todo o projeto estará disponível nas redes sociais do clube a partir desta sexta, 10.