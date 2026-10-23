Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Justiça toma decisão sobre pedido de prisão de vice-presidente do Corinthians

Armando Mendonça é investigado em caso de irregularidades em fornecimento de materiais esportivos da Nike

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 12h14 | Atualizado em 23 out 2026, 12h56
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, usando fone de ouvido branco, jaqueta azul-marinho do Corinthians e pulseira de contas, braços cruzados, olhando para a direita em um estádio de futebol com gramado verde e arquibancada desfocada ao fundo
Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Justiça toma decisão sobre pedido de prisão de vice-presidente do Corinthians Priorize VEJA no Google

A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido do Ministério Público (MP) pela prisão preventiva do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. A decisão proferida nesta quinta-feira, 22, pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal da Barra Funda, negou o afastamento e a proibição de o mandatário frequentar o clube e falar com testemunhas. O mandatário é réu em processo que investiga irregularidades no fornecimento de materiais esportivos da Nike.

O MP apresentou o pedido depois da demissão de Marcelo Munhoes, ex-diretor de Tecnologia da Informação do clube, no dia 15 de outubro. O promotor Cássio Conserino sustentava que o desligamento do diretor, às vésperas da audiência de instrução do processo no dia 10 de novembro, evidenciaria risco à instrução criminal e possível coação no curso do processo. Munhoes teria apresentado elementos técnicos que contribuíram para a identificação de indícios de apropriação indevida de materiais esportivos, segundo o promotor.

A juíza considerou que não houve interferência de Mendonça na demissão do funcionário, já que “o desligamento da testemunha foi atribuído à Presidência da entidade e ocorreu em contexto político-eleitoral, sem demonstração de que o acusado tenha determinado, solicitado ou influenciado a decisão”.

Siga

“Também não há notícia de contato do acusado com a testemunha destinado a constrangê-la ou influenciar seu depoimento”, completa a decisão. A proximidade entre a demissão e a audiência não é suficiente para comprovar risco à investigação, segundo a juíza.

Continua após a publicidade

O vice-presidente segue como réu no processo no qual é acusado de apropriação indébita qualificada e continuada, tentativa de apropriação indébita qualificada, furto qualificado mediante abuso de confiança e coação no curso do processo nas investigações do sumiço de materiais esportivos da Nike no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge.

Em suas redes sociais, Mendonça se pronunciou após a decisão:

Continua após a publicidade

Aos meus filhos, à minha esposa, aos meus irmãos, aos meus amigos e a todos que confiam em mim.

Entrei na vida política do Corinthians por amor ao clube e pela vontade de contribuir com sua história. Desde pequeno, acompanhando meu pai na política da OAB, aprendi que divergências não precisam transformar pessoas em inimigas. Essa convicção continua comigo.

Continua após a publicidade

Sei quanto os últimos acontecimentos têm sido dolorosos para minha família. A exposição pública alcança também quem está ao nosso lado, sofre em silêncio e conhece nossa vida para além das manchetes.

Nunca imaginei enfrentar uma turbulência assim. Mas sigo com a mesma disposição que manifestei no dia da minha posse: a vida exige coragem. Hoje, essa coragem também está em manter a serenidade, responder com responsabilidade e confiar na Justiça.

Continua após a publicidade

Quem exerce uma função no Corinthians deve prestar contas e está sujeito à crítica. Tenho plena consciência disso. Cobrar explicações é legítimo. O cuidado que peço é que suspeitas não sejam tratadas como sentenças e que o direito de defesa seja respeitado também fora do processo.

A Justiça é serena, técnica, impessoal e responsável. O justiceiro é ruidoso, personalista, seletivo e seduzido pelo aplauso. A Justiça respeita o tempo da prova. O justiceiro se alimenta da suspeita. A Justiça protege a instituição sem destruir pessoas por conveniência. O justiceiro primeiro escolhe o culpado e depois procura uma narrativa que sustente a condenação pública. A Justiça exige provas, equilíbrio e responsabilidade. É assim que se protegem as pessoas e as instituições.

Continua após a publicidade

O Corinthians precisa de Justiça. Não de justiçamento.

Continuarei a apresentar meus esclarecimentos pelos meios adequados, com firmeza e respeito. Minha confiança na verdade e na Justiça permanece intacta.

À minha família e aos meus amigos, obrigado por estarem ao meu lado. Sigo de consciência tranquila, com coragem para enfrentar este momento e com o compromisso de honrar a confiança de vocês.

Publicidade
TAGS:
Corinthians
Processo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).