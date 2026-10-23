Justiça toma decisão sobre pedido de prisão de vice-presidente do Corinthians

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A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido do Ministério Público pela prisão preventiva e afastamento de Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Ele é réu em processo que investiga irregularidades no fornecimento de materiais esportivos da Nike. A juíza considerou que não houve interferência de Mendonça na demissão de um ex-diretor, como alegava o MP. O dirigente segue como réu, mas sem restrições de liberdade.

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A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido do Ministério Público (MP) pela prisão preventiva do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. A decisão proferida nesta quinta-feira, 22, pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal da Barra Funda, negou o afastamento e a proibição de o mandatário frequentar o clube e falar com testemunhas. O mandatário é réu em processo que investiga irregularidades no fornecimento de materiais esportivos da Nike.

O MP apresentou o pedido depois da demissão de Marcelo Munhoes, ex-diretor de Tecnologia da Informação do clube, no dia 15 de outubro. O promotor Cássio Conserino sustentava que o desligamento do diretor, às vésperas da audiência de instrução do processo no dia 10 de novembro, evidenciaria risco à instrução criminal e possível coação no curso do processo. Munhoes teria apresentado elementos técnicos que contribuíram para a identificação de indícios de apropriação indevida de materiais esportivos, segundo o promotor.

A juíza considerou que não houve interferência de Mendonça na demissão do funcionário, já que “o desligamento da testemunha foi atribuído à Presidência da entidade e ocorreu em contexto político-eleitoral, sem demonstração de que o acusado tenha determinado, solicitado ou influenciado a decisão”.

“Também não há notícia de contato do acusado com a testemunha destinado a constrangê-la ou influenciar seu depoimento”, completa a decisão. A proximidade entre a demissão e a audiência não é suficiente para comprovar risco à investigação, segundo a juíza.

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O vice-presidente segue como réu no processo no qual é acusado de apropriação indébita qualificada e continuada, tentativa de apropriação indébita qualificada, furto qualificado mediante abuso de confiança e coação no curso do processo nas investigações do sumiço de materiais esportivos da Nike no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge.

Em suas redes sociais, Mendonça se pronunciou após a decisão:

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“Aos meus filhos, à minha esposa, aos meus irmãos, aos meus amigos e a todos que confiam em mim.

Entrei na vida política do Corinthians por amor ao clube e pela vontade de contribuir com sua história. Desde pequeno, acompanhando meu pai na política da OAB, aprendi que divergências não precisam transformar pessoas em inimigas. Essa convicção continua comigo.

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Sei quanto os últimos acontecimentos têm sido dolorosos para minha família. A exposição pública alcança também quem está ao nosso lado, sofre em silêncio e conhece nossa vida para além das manchetes.

Nunca imaginei enfrentar uma turbulência assim. Mas sigo com a mesma disposição que manifestei no dia da minha posse: a vida exige coragem. Hoje, essa coragem também está em manter a serenidade, responder com responsabilidade e confiar na Justiça.

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Quem exerce uma função no Corinthians deve prestar contas e está sujeito à crítica. Tenho plena consciência disso. Cobrar explicações é legítimo. O cuidado que peço é que suspeitas não sejam tratadas como sentenças e que o direito de defesa seja respeitado também fora do processo.

A Justiça é serena, técnica, impessoal e responsável. O justiceiro é ruidoso, personalista, seletivo e seduzido pelo aplauso. A Justiça respeita o tempo da prova. O justiceiro se alimenta da suspeita. A Justiça protege a instituição sem destruir pessoas por conveniência. O justiceiro primeiro escolhe o culpado e depois procura uma narrativa que sustente a condenação pública. A Justiça exige provas, equilíbrio e responsabilidade. É assim que se protegem as pessoas e as instituições.

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O Corinthians precisa de Justiça. Não de justiçamento.

Continuarei a apresentar meus esclarecimentos pelos meios adequados, com firmeza e respeito. Minha confiança na verdade e na Justiça permanece intacta.

À minha família e aos meus amigos, obrigado por estarem ao meu lado. Sigo de consciência tranquila, com coragem para enfrentar este momento e com o compromisso de honrar a confiança de vocês. ”