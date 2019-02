Justiça nega liminar e Oscar segue sem poder atuar pelo Inter

O meia Oscar obteve nova derrota judicial em sua luta para se desvincular do São Paulo. Nesta quarta-feira, o ministro Renato de Lacerda Paiva, do Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu o pedido de liminar feito em uma ação cautelar elaborada pelos advogados do atleta. Com essa decisão, o jogador continua impossibilitado de jogar pelo Internacional ou por qualquer outro clube que não seja o Tricolor Paulista.

Oscar deixou o São Paulo após uma disputa trabalhista e passou a defender o Inter em junho de 2010. No entanto, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, publicada no último dia 21 de março, reativou o contrato do meia com o clube paulista e o impediu de seguir jogando pelo clube gaúcho.

Mesmo após a nova decisão desfavorável, a defesa de Oscar deve impetrar novo recurso visando liberar o jogador para atuar pelo Inter antes que o Tribunal Superior do Trabalho julgue o caso em definitivo. No entanto, não há prazo para que a nova decisão seja divulgada.

Na última semana, representantes do São Paulo e do Inter se reuniram nas dependências do Tricolor, mas não chegaram a um acordo. Para liberar o atleta, o time paulista deseja receber R$ 17 milhões, enquanto que a oferta do clube gaúcho não chegou à metade deste valor.