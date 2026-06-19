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Esporte

Justiça francesa confirma julgamento de craque do Marrocos por acusação de estupro

Hakimi nega o crime e afirma que “a verdade prevalecerá”

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h44
Jogador de futebol marroquino com camisa vermelha e shorts verdes dribla a bola no campo, enquanto um adversário de camisa branca se aproxima. A arquibancada lotada aparece ao fundo
O lateral em campo: grave denúncia (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Justiça francesa confirma julgamento de craque do Marrocos por acusação de estupro Priorize VEJA no Google

Um dos principais nomes da seleção de Marrocos recebeu uma notícia nada agradável em plena Copa do Mundo. A Justiça francesa rejeitou o recurso apresentado por Achraf Hakimi e confirmou que o lateral do Paris Saint-Germain será julgado por uma acusação de estupro relacionada a um caso ocorrido em 2023. A decisão foi anunciada poucas horas antes da partida dos marroquinos contra a Escócia pelo Mundial.

A investigação teve início após uma mulher de 24 anos afirmar ter sido vítima de agressão sexual na residência do jogador, nos arredores de Paris. Desde o começo do processo, Hakimi nega qualquer irregularidade e sustenta que a relação foi consensual. A Corte de Apelação de Versalhes entendeu, porém, que existem elementos suficientes para que o caso seja levado a julgamento. Ainda não há uma data definida para a audiência.

Após a decisão, Hakimi publicou uma longa mensagem nas redes sociais. Sem citar diretamente a acusadora, afirmou que aguarda esse momento há mais de três anos e que finalmente poderá apresentar sua versão dos fatos diante da Justiça. “Esperei mais de três anos por este momento. Mais de três anos durante os quais permaneci em silêncio, não por falta de algo a dizer, mas por respeito ao processo e à Justiça”, escreveu.

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O jogador também declarou que sua fama o transformou em um alvo fácil e afirmou que a história divulgada até aqui não corresponde à realidade. “Desde o primeiro dia, sei a verdade. E hoje, mais do que nunca, confio que ela prevalecerá. Algumas pessoas confundiram silêncio com medo. Outras tentaram me condenar sem julgamento. E muitas preferiram espalhar mentiras a esperar pelos fatos.”

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Capitão da seleção marroquina e um dos melhores laterais do mundo, Hakimi chega à reta decisiva da Copa convivendo com uma das maiores turbulências de sua vida fora dos gramados. Dentro deles, segue sendo peça-chave da equipe africana. Fora deles, terá pela frente uma batalha judicial que promete se arrastar pelos próximos meses.

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