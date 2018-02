Justiça devolve quase R$ 6 milhões ao Comitê Rio-2016

A Justiça autorizou a devolução ao Comitê Rio-2016 de quase R$ 6 milhões que estavam bloqueados desde o final dos Jogos Olímpicos no Brasil. O valor total (R$ 9,8 milhões) estava bloqueado em uma conta judicial devido a uma dívida com Euromedia, que fez banners para uso nas competições. A empresa ucraniana havia entrado com medida cautelar em meio aos Jogos do Rio. Na época, o bloqueio foi determinado “em razão da desorganização do réu”.

Com a decisão, 60% do valor (R$ 5,88 milhões) que se encontra à disposição da Justiça vai voltar para os combalidos cofres do Comitê Rio-2016, o restante será dividido entre a Euromedia e outras quatro empresas. Organizador da última Olimpíada, o Comitê conta com um buraco em suas contas, não há uma confirmação oficial, mas a dívida total gira em torno de R$ 100 milhões.