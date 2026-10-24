Justiça de SP penhora fazenda e carro de luxo de Daniel Alves por dívida de R$ 7,7 milhões

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de uma fazenda de 64,4 hectares e de um automóvel de luxo pertencentes ao ex-jogador Daniel Alves. A medida judicial atende a um processo movido pelo GAD Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que cobra uma dívida de 7,7 milhões de reais decorrente do não repasse de valores de sua rescisão contratual com o São Paulo Futebol Clube. A decisão foi proferida pelo juiz Miguel Ferrari Junior, da 43ª Vara Cível de São Paulo.

O arresto determinado pela Justiça incide sobre um imóvel rural do qual o ex-atleta é o único proprietário, localizado no município de Juazeiro, na Bahia, além de 50% de outro imóvel situado no mesmo município. A ordem de bloqueio abrange também um veículo Porsche 911 Carrera, ano 2021, registrado em nome do ex-lateral. O automóvel, contudo, já apresentava restrição judicial prévia em decorrência de outro processo que tramita em segredo de Justiça.

A disputa financeira tem origem no acordo de rescisão amigável assinado entre Daniel Alves e o São Paulo em 16 de setembro de 2021. Na ocasião, ficou acertado que o clube pagaria 22,8 milhões de reais ao ex-jogador, divididos em 60 parcelas de 380,6 mil de reais. Em setembro de 2022, após a quitação de oito prestações pelo time tricolor, o ex-atleta cedeu os direitos das 52 parcelas restantes ao fundo GAD por 11,5 milhões de reais. O compromisso firmado previa que os repasses efetuados pelo clube seriam transferidos diretamente à instituição financeira assim que recebidos.

O fluxo de pagamentos foi interrompido em 2023, período em que Daniel Alves esteve em prisão preventiva na Espanha. Na oportunidade, a ex-esposa e procuradora do ex-atleta, Dinorah, declarou desconhecer o acordo celebrado com a instituição financeira e recusou-se a manter as transferências. Paralelamente, o fundo apurou que metade dos valores repassados pelo São Paulo passou a ser destinada ao pagamento de pensão alimentícia ao filho do ex-jogador. Diante dos inadimplementos, a cobrança judicial foi ajuizada em outubro do ano anterior.

Continua após a publicidade

Atualmente com 42 anos, Daniel Alves permaneceu preso preventivamente por cerca de 14 meses em Barcelona sob acusação de estupro. O ex-jogador foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha por insuficiência de provas, após ter pago fiança de 1 milhão de euros para aguardar em liberdade provisória. A cobrança de 7,7 milhões de reais e a penhora de bens seguem em tramitação na Justiça paulista.