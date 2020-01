Justiça condena estado do Rio a pagar dívida de R$ 3 milhões a Djokovic

O governo do Rio de Janeiro foi condenado na última quinta-feira 16 a pagar multa de cerca de 3 milhões de reais a Novak Djokovic, em processo movido pelo tenista sérvio desde 2013. O atleta de 32 anos participou em 2012, a convite do Estado, de amistoso com Gustavo Kuerten, jogo de futebol e inauguração de quadras em projetos sociais, mas não recebeu a totalidade do pagamento.

O contrato firmado entre Djokovic e o Rio de Janeiro previa o pagamento total de 1,1 milhão de dólares, parcelado em três vezes, pela visita. O sérvio, porém, só recebeu dois pagamentos, que totalizavam apenas 450.000 dólares. O valor restante corrigido, de 650.000 dólares, chega hoje a cerca de 3 milhões de reais. A Procuradoria Geral do Rio de Janeiro reconheceu a dívida e não recorrerá da decisão da 14ª Vara da Fazenda Pública do Rio.

Atual número 2 do ranking da ATP, Novak Djokovic venceu dezesseis Grand Slams e tentará a 17ª conquista a partir da próxima segunda-feira 20, quando enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, número 35, em sua estreia no Aberto da Austrália. O sérvio é o maior campeão do torneio australiano, com sete troféus.