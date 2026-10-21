Justiça analisará recurso contra ação de Felipe Massa na Fórmula 1

A Suprema Corte do Reino Unido se prepara para julgar o recurso protocolado por Bernie Ecclestone, FIA e Fórmula One Management contra a ação de Felipe Massa, que questiona prejuízos ocorridos no GP de Singapura em 2008. O tribunal deverá realizar uma audiência nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2027, antes de permitir que um julgamento do processo movido por Felipe ocorra.

Informações divulgadas pelo portal Motorsport apontam que Ecclestone, FIA e FOM irão apresentar argumentos para impedir o avanço do processo apresentado por Massa. O ex-piloto pede uma reparação financeira na casa de R$ 439 milhões pelo escândalo de manipulação de resultados conhecido como Crashgate, que atrapalhou o desempenho do piloto na temporada 2008.

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