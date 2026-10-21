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Esporte

Justiça analisará recurso contra ação de Felipe Massa na Fórmula 1

Bernie Ecclestone, FIA e Fórmula One Management contestam processo movido pelo ex-piloto

Por Flávio Monteiro 21 out 2026, 19h04
Williams' Brazilian driver Felipe Massa is seen during an interview in the paddock ahead of the Formula One Bahrain Grand Prix at the Sakhir circuit in the desert south of the Bahraini capital, Manama, on April 13, 2017. Credito: Andrej ISAKOVIC/AFP
O ex-piloto Felipe Massa (Andrej Isakovic/AFP)
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Justiça analisará recurso contra ação de Felipe Massa na Fórmula 1 Priorize VEJA no Google

A Suprema Corte do Reino Unido se prepara para julgar o recurso protocolado por Bernie Ecclestone, FIA e Fórmula One Management contra a ação de Felipe Massa, que questiona prejuízos ocorridos no GP de Singapura em 2008. O tribunal deverá realizar uma audiência nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2027, antes de permitir que um julgamento do processo movido por Felipe ocorra.

Informações divulgadas pelo portal Motorsport apontam que Ecclestone, FIA e FOM irão apresentar argumentos para impedir o avanço do processo apresentado por Massa. O ex-piloto pede uma reparação financeira na casa de R$ 439 milhões pelo escândalo de manipulação de resultados conhecido como Crashgate, que atrapalhou o desempenho do piloto na temporada 2008.

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