Juninho vê Felipão entre ‘os três melhores do mundo’ e quer aprender

O lateral esquerdo Juninho chegou ao Palmeiras no início da temporada e ainda está se adaptando ao estilo de trabalho de Luiz Felipe Scolari. Em menos de dois meses, o jogador já percebeu as diferenças entre a imagem que tinha do treinador e a realidade nos trabalhos, apontando-o como um dos principais técnicos do mundo.

‘Eu só via o Felipão pela TV ou quando jogava contra o Palmeiras. Sempre o achei um cara bem duro, mas estou começando a conhecê-lo melhor e mudando um pouco. Ele quer ver os jogadores crescendo e vai me ajudar muito. É um dos três melhores do mundo e quero aprender muito com ele’, afirmou.

Juninho foi contratado pelo Palmeiras depois de ter se destacado pelo Figueirense. Apesar do pouco tempo no Verdão, o lateral esquerdo já se tornou o titular absoluto da equipe, tendo jogado nas três rodadas do Paulistão e também nos compromissos da pré-temporada.

Porém, o atleta não recebeu as orientações de Felipão nas três partidas do Estadual, já que o técnico estava suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva paulista. Com isso, depois de ter sido dirigido pelo treinador apenas no amistoso diante do Ajax, o lateral volta a ouvir os conselhos do pentacampeão na noite desta quarta-feira.

‘Só tive um jogo com o Felipão, no amistoso com o Ajax. Acho o trabalho dele semelhante ao do Murtosa, pelo tempo que eles têm juntos. Acredito que a mudança não vai ser tão grande, mas não tenho como falar também, pois fiz um jogo com o Felipão e três com o Murtosa. São grandes profissionais, de extrema qualidade’, acrescentou.

Na volta de Felipão, o Palmeiras enfrenta o Mogi Mirim, na noite desta quarta, no Pacaembu. Mais uma vez, Juninho será o titular da lateral esquerda alviverde.