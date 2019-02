Juninho Pernambucano completará 300 jogos contra o São Paulo

A partida deste domingo entre São Paulo e Vasco será especial para o meia Juninho Pernambucano. O jogador atingirá a marca de 300 jogos vestindo a camisa cruz-maltina. O duelo será no Morumbi, às 16h (de Brasília).

Aos 36 anos, o ‘Reizinho’ do São Januário valorizou a marca e lembrou sua longevidade também no futebol francês.

‘Completar 300 jogos com a camisa do Vasco é motivo de muito orgulho e uma honra muito grande para mim. É um momento único para mim porque poucos jogadores conseguem atingir esta marca em um único clube. Consegui fazer 344 no Lyon e agora, vou completar 300 no Vasco, um clube que tenho um carinho especial’, ressaltou ao site oficial do clube.

Na primeira passagem pelo clube carioca, Juninho – que envergará uma camisa comemorativa diante do Tricolor paulista – conquistou a Copa Libertadores de 1998, dois Brasileiros (1997 e 2000) e uma Mercosul (2000).

Números individuais à parte, Juninho ambiciona uma boa apresentação do Vasco contra o São Paulo. ‘O mais importante para mim é a vitória. A equipe do São Paulo é muito boa, mas vamos jogar para conquistar os três pontos. Espero que nossa equipe consiga uma boa atuação e a vitória’, afirmou.