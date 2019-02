Juliana e Larissa vencem e já estão nas semifinais

Por AE

Puerto Vallarta – Favoritas ao ouro, Juliana e Larissa deram mais um passo rumo ao bicampeonato pan-americano, nesta quarta-feira. Em Puerto Vallarta, onde está sendo disputado o vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, as brasileiras superaram as canadenses Bansley e Maloney por 2 sets a 0 (parciais de 21/15 e 21/16) e avançaram às semifinais da competição após 35 minutos de jogo.

Juliana e Larissa, assim, mantém um aproveitamento de 100% no Pan, uma vez que fecharam a primeira fase com três vitórias em três jogos. Elas precisam de mais dois triunfos, nos dois próximos dias, para repetirem a medalha de ouro conquistada no Rio de Janeiro.

As brasileiras aguardam o complemento da rodada de jogos em Puerto Vallarta para conhecerem as suas adversárias nas semifinais. As próximas rivais sairão do confronto entre as porto-riquenhas Santiago e Yantin e as cubanas Onayamis Sinal e Niriam Sinal, que já foram batidas na terça, no fechamento da primeira fase. Na outra chave semifinal, as norte-americanas Day e Hughes esperam quem vencer do jogo entre as duplas do México e da Colômbia.