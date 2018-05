Juiz de Barça x Real ignorou alerta do 4º árbitro: ‘Foi falta de Suárez’

O empate em 2 a 2 com o Real Madrid, que manteve o já campeão Barcelona invicto na liga espanhola, foi repleto de polêmicas de arbitragem neste domingo, no Camp Nou. O clube da capital reclama especialmente de duas jogadas: um pênalti não marcado de Jordi Alba em Marcelo e uma falta clara de Luis Suárez em Raphael Varane, em jogada que terminou no segundo gol do Barcelona. Nesta segunda-feira, imagens do programa El Golazo de Gol, mostraram que o árbitro Alejandro Hernández ignorou um alerta feito pelo quarto árbitro.

“Falta de Suárez, é falta de Suárez”, disse o assistente no comunicador dos árbitros, na beira do gramado. O juiz principal, porém, mandou seguir a jogada, que terminou em belo gol de Lionel Messi. O técnico Zinedine Zidane ainda reclamou com o bandeirinha, que lhe disse: “Para mim não foi (falta).”

@LaLigaDeRafa Anoche decías que no lo vio, aquí se ve claramente que el cuarto árbitro le dijo que falta de Suárez y no lo quiso pitar pic.twitter.com/dTBHCWj1ko — David (@DavidDavsanca) May 7, 2018

O próprio Luis Suárez admitiu a infração após a partida. “Foi um pouco de falta, porque Varane controla a bola e eu lhe passo o pé, mas quem toma a decisão é o árbitro”.