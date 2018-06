A Fifa anunciou nesta segunda-feira o iraniano Alireza Faghani, de 40 anos, como árbitro do último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Sérvia, marcado para a próxima quarta, às 15 horas (de Brasília). Foi justamente o iraniano quem apitou a final do futebol masculino nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a seleção enfrentou a Alemanha e faturou o título inédito nos pênaltis, graças à cobrança de Neymar.

Nesta Copa do Mundo, Alireza Faghani atuou na estreia da atual campeã mundial, a Alemanha, contra o México, em Moscou, que terminou com vitória mexicana por 1 a 0. No ano passado, o árbitro iraniano já havia trabalhado na Copa das Confederações da Rússia. Ele ficou marcado por não marcar um pênalti a favor do Chile ao optar por não revisar a jogada no monitor disponível à beira do campo. Em 2014, no Brasil, ele esteve presente na Copa do Mundo como quarto árbitro.