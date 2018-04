Judoca Rafaela Silva dará palestra em Harvard

Rafaela Silva foi ausência no treino da seleção brasileira de judô nesta quinta-feira, em Pindamonhangaba, porque viajou a Boston, nos Estados Unidos, para participar da Brazil Conference at Harvard & MIT, evento organizado por estudantes universitários. A judoca campeã mundial e olímpica no Rio-2016 vai dar uma palestra para contar a sua história de vida nesta sexta.

“Acho um privilégio enorme. Quando comento com alguém, a reação da pessoa na hora é ‘nossa, que top hein!’ Estou assustada de tanto que falam da Universidade. Poder falar sobre minha trajetória em um lugar grandioso desse até renova as energias. Saí de uma comunidade e estou levando minha história para um dos lugares mais respeitados do mundo”, disse a atleta de 25 anos.

A judoca cresceu na Cidade de Deus, comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Iniciou no esporte por um projeto social e se destacou, tornando-se campeã mundial júnior em 2008 e adulta em 2013. Em 2016, no Rio, foi campeã olímpica em 2016. Quatro anos antes, sofreu ofensas racistas ao não conseguir medalha nos Jogos de Londres-2012.