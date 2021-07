Judô: Mayra Aguiar conquista seu terceiro bronze olímpico

A judoca brasileira Mayra Aguiar fez história na madrugada desta quinta-feira, 29, ao conquistar a medalha de bronze na categoria até 78 kg feminina nos Jogos de Tóquio. No lendário tatame do Budokan, a atleta gaúcha superou a sul-coreana Hyunji Yoon com um ippon na decisão do terceiro lugar e se tornou a primeira mulher brasileira e conquistar três pódios olímpicos, repetindo o resultado dos Jogos de Londres-2012 e na Rio-2016.

Mayra, de 29 anos, superou assim uma grave lesão no joelho (ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo) sofrida no fim de 2020. Mesmo não chegando à capital japonesa como favorita, conseguiu fazer lutas em alto nível e voltar ao pódio. “Estou bem emocionada mesmo, foi a conquista mais importante para mim. Tive que aguentar, superar de novo, de novo, eu estava muito cansada. Mas continuei e fazer nosso melhor vale a pena”, disse, sem conter o choro, ao SporTV.

O sonho do ouro ruiu nas quartas de final com derrota para a alemã Anna-Maria Wagner em luta pelas quartas de final, no qual a gaúcha sofreu um wazari já no golden score. Mayra, porém, que já havia vencido a a israelense Inbar Lanir por ippon aos 40 segundos de combate, superou também Aleksandra Babintseva, do Comitê Olímpico Russo, na repescagem e ganhou o direito de lutar pelo bronze.

Outro brasileiro na disputa do judô nesta quinta-feira, Rafael Buzacarini, eliminado na primeira luta da categoria até 100 kg pelo belga Toma Nikiforov ao sofrer um wazari.