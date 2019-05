Judô: Felipe Kitadai e Rafaela Silva ganham medalhas de ouro em Baku

Felipe Kitadai e Rafaela Silva ganharam nesta sexta-feira, 10, a medalha de ouro no Grand Slam de judô, em Baku, no Azerbaijão. A judoca brasileira Larissa Pimenta também foi destaque no torneio, que reúne os melhores do mundo, e faturou a medalha de bronze.

Kitadai (66 kg) ganhou cinco lutas para conquistar o ouro. Ele estreou com vitória sobre Orkhan Safarov, do Azerbaijão, prata no Mundial de 2017. Depois derrotou o russo Islam Yashuev, atual campeão europeu, o georgiano Jaba Papinashvili, e o espanhol Francisco Garrigos. Na final, o paulista venceu o georgiano Temur Nozadze.

Rafaela Silva conquistou seu primeiro ouro no ano na categoria até 57 kg. A carioca, até então, havia perdido as últimas quatro finais que disputou na temporada. Depois de passar pela sérvia Marica Perisic, pela francesa Helene Receveaux e pela húngara Hedvig Karakas, Rafaela venceu, pela primeira vez em cinco lutas, a japonesa Tsukasa Yoshida na final.

Em sua temporada de estreia na seleção adulta, Larissa Pimenta (até 52 kg) subiu pela primeira vez ao pódio em um Grand Slam. Ela eliminou a espanhola Estrella Lopez Sheriff e a polonesa Agata Perenc, mas perdeu nas quartas de final para a japonesa Ai Shishimeo; o bronze veio com vitória sobre a também brasileira Eleudis Valentim. Larissa, com o pódio em Baku, faturou medalhas em sete dos nove eventos que participou em 2019.

O Grand Slam de Baku, última competição que dá pontos para definir os classificados para o Mundial de Judô, prossegue até o próximo domingo.

(Com Estadão Conteúdo)