Judô brasileiro termina GP de Havana com quatro medalhas

O Brasil terminou o Grand Prix de judô de Havana, em Cuba, em quinto lugar com quatro medalhas: duas de ouro, com Sarah Menezes e Eric Takabatake, e duas de bronze, com Rafaela Silva e Maria Portela. Neste domingo, último dia de competições, Rafael Silva, o Baby, e Maria Suelen Altheman, ambos da categoria peso-pesado, não conseguiram subir ao pódio.

Na reta final de preparação para a Olimpíada do Rio de Janeiro, a seleção brasileira voltará a competir no Circuito Mundial já no próximo final de semana, quando ocorre o Aberto Europeu de Sofia, na Bulgária, nos dias 30 e 31 de janeiro. E, já em seguida, nos dias 6 e 7 de fevereiro, acontece o Grand Slam de Paris.

As medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas na sexta-feira. Sarah Menezes, campeã nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, venceu na categoria ligeiro (até 48 kg) ao bater a israelense Shira Rishony por ippon, aos 2min29s de combate. Eric Takabatake também foi campeão entre os ligeiros (até 60 kg entre os homens), após a desistência do turco Bekir Ozlu.

Ainda na sexta, Rafaela Silva conquistou a medalha de bronze na categoria leve (até 57 quilos) ao vencer a canadense Catherine Beauchemin-Pinard com um yuko. No sábado, Maria Portela faturou o bronze na categoria peso-médio (até 70kg). Nas quartas de final, a brasileira foi derrotada pela francesa Marie-Ève Gahie por imobilização, mas se recuperou na repescagem ao bater a russa Irina Gazieva por ippon. Em seguida, venceu por W.O. a croata Barbara Matic e levou o bronze.

(da redação)