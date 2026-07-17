Jude Bellingham se pronuncia pela primeira vez após derrota para Argentina

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Jude Bellingham quebra o silêncio após a derrota da Inglaterra na Copa, compartilhando uma mensagem emocionante e um poema inspirador do motorista da seleção. Apesar do revés contra a Argentina, a equipe busca o 3º lugar contra a França. Sua performance no Mundial, com 6 gols, e o apoio da torcida são destacados.

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O jogador inglês Jude Bellingham se pronunciou pela primeira vez desde a derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo na quarta, 15. A Inglaterra perdeu por 2 a 1 para a atual campeã do mundo e deu adeus à chance de levar o troféu de volta para casa neste ano.

Apesar da derrota, Bellingham e a seleção inglesa continuam nos Estados Unidos para a disputa pelo 3º lugar contra a França, neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami.

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Em seu Instagram, o camisa 10 inglês escreveu: “Eu estava realmente com dificuldade para achar as palavras certas por ontem (quarta, 15) e pelas últimas semanas. Mas essa mensagem do nosso motorista no Kansas resume bem. Obrigado pelo apoio incrível em casa e daqueles que gastaram seu dinheiro suado para viajar para a América e nos apoiar. Não deixem a união e o amor que nós vimos no nosso país acabarem com esta campanha. Quando estamos juntos podemos alcançar grandes coisas. E nós iremos. Amo vocês.” (Confira o poema escrito pelo motorista ao fim da matéria)

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Nos stories, ele divulgou a publicação com a música Wonderwall, do Oasis, que embalou as comemorações dos torcedores e jogadores ingleses no torneio. Outro clássico que sonorizou as vitórias da equipe foi Hey, Jude, dos Beatles, em homenagem ao jogador. Em sua segunda Copa do Mundo, o atacante fez seis gols em sete jogos, e junto de Harry Kane se tornaram a primeira dupla inglesa a marcar mais de cinco gols em uma mesma edição do Mundial.

Confira a tradução do poema escrito pelo motorista da seleção inglesa, Michael Chandler:

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“O Leão não se gaba em voz alta,

Nem persegue o elogio de cada multidão.

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Ele sabe que o rugido que estremece a noite,

Nasce quando o medo é enfrentado com força.

A disputa não é apenas com o inimigo,

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O verdadeiro campo é o eu desconhecido.

Antes que um passe seja desferido com graça,

O coração deve primeiro ter vencido a sua corrida.

Pois a força é mais do que velocidade de arrancada,

Ou fixar firmemente cada chuteira.

Ela vive dentro da vontade de ferro,

De escalar novamente a colina mais íngreme.

O corpo cansa. Os pulmões ficam sufocados.

As pernas ficam pesadas na luta.

Contudo, mentes firmes recusam a retirada,

Elas arrastam os cansados de volta aos seus pés.

A resistência é uma amiga fiel,

Ela caminha ao seu lado até o fim.

Enquanto outros cedem ao comando da dor,

Ela sussurra baixinho: “Mantenha-se firme.”

A mente astuta supera os fortes

Que correm com fúria o dia todo.

Um passe paciente, um ritmo compassado,

Sempre vencerá a pressa imprudente.

O gavião pode ver o campo de cima,

O leão vence através do amor firme

Por cada movimento, cada corrida

Onde muitas mentes se tornam apenas uma.

Pois táticas não são truques ocultos,

Mas sabedoria afiada no campo.

Saber quando pressionar serve ao propósito do dia

E quando a contenção se torna o caminho.

A tempestade pode rugir. A multidão pode gritar.

O placar pode se recusar a subir.

Contudo, nenhum desses comanda a alma

Cujo propósito governa cada objetivo.

Nenhum árbitro pode roubar a sua escolha,

Nenhum canto hostil pode abafar a sua voz.

O mundo pode tremer, a noite pode arder,

A sua resposta molda a reviravolta final.

A Inglaterra vestia Três Leões brilhantes,

Não perseguindo a luz fugaz da glória.

Em vez disso, buscavam um prêmio mais nobre,

Dominar a si mesmos diante dos olhos dos homens.

Eles confiaram em pés que anos haviam treinado,

Confiaram em mentes que a calma havia conquistado.

Confiaram em corações que não se curvariam,

Embora cada minuto se aproximasse do fim.

Uma jogada perfeita,

Um passe altruísta,

Um momento nascido de incontáveis tarefas.

A rede cedeu,

A multidão se levantou,

O trovão ecoou entre amigos e rivais.

A vitória pertence àqueles

Que dominam a si mesmos antes dos golpes,

E, por isso, ganharam um nome maior

Do que aqueles que meramente jogam o jogo.

O apito soou,

A disputa terminou,

O trabalho dos Três Leões havia vencido.

A vitória agora era o placar

erguendo o ouro para sempre

Mas o maior triunfo, claro de se ver,

foi o silencioso domínio de si mesmo.

Pois os troféus perdem o brilho

E as multidões silenciavam

O próprio tempo dura mais que toda a habilidade.

Mas aqueles que governam tanto o coração quanto a mente

Deixam o medo e a dúvida bem para trás

Então caminhe pela antiga estrada do Leão

Carregue com calma cada fardo

Enfrente cada provação firme e verdadeiro

Deixe a disciplina ser a força em você

Pois a fortuna não favorece os barulhentos,

Nem sempre coroa a maior multidão.

Ela costuma caminhar ao lado daquele

Cuja batalha mais difícil foi vencida

Não no campo sob as luzes

Mas lá no fundo, através de noites sem dormir

E quando o apito final cantar

E a vitória erguer suas asas de ouro

O rugido mais verdadeiro ainda será ouvido

Uma alma fortalecida, uma alma segura.”

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