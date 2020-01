Jovens estrelas do tênis dão mau exemplo na 1ª edição da ATP Cup

A edição inaugural da ATP Cup, torneio de seleções que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo, teve início neste mês de janeiro, em três cidades da Austrália. Rafael Nadal e Novak Djokovic têm a companhia de jovens promissores, que até o momento vem correspondendo às expectativas com grande talento, mas pouca paciência. A primeira semana registrou raquetes voando, discussões e até bronca da mãe de um dos atletas.

O torneio aproxima os jogadores dos técnicos e até de familiares, algo proibido no circuito profissional, mas a novidade não está ajudando o temperamento dos jogadores da nova geração, apesar da presença de ídolos de suas nações no posto de capitães das equipes, como Boris Becker (Alemanha) e Lleyton Hewitt (Austrália). Becker, inclusive, ficou envergonhado com a postura de Alexander Zverev, número 7 do ranking da ATP aos 22, que gritou acintosamente com seu pai e técnico homônimo, que ficou com olhos marejados no banco.

Oh my God… Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr… #ATPCup 🇦🇺 pic.twitter.com/5UABoCDoW8 — Stefanos Tsitsipas 🇫🇷 (@TsitsipasFR) January 5, 2020

Com parciais de 6/1 e 6/3, a partida foi vencida com facilidade por Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo aos 21 anos de idade. O grego, porém, também teve um ataque de raiva e acabou acertando seu pai, Apostolos, de raspão com uma raquetada. A fúria de Tsitsipas irritou também a sua mãe, Julia, que se levantou e deu uma bronca no filho. “Aconteceu acidentalmente, não quis machucá-lo”, justificou o grego, após a partida.

Tsitsipas smashes his racquet after losing the first set to Kyrgios. In doing so, he clips his coach, who is also his Dad. His mum then comes down from the stands to tell him off. That's it, I'm an ATP Cup convert. Sign me up for it all. pic.twitter.com/EjDGMrj0S7#ATPCup — Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) January 7, 2020

Na madrugada desta quinta-feira 8, o russo Daniil Medvedev, número 5 aos 23 anos, vencia a sua partida contra o argentino Diego Schwartzman, mas perdeu a cabeça – e o segundo set – após discutir com o juiz Mohamed Lahyani e dar duas raquetadas em sua cadeira. O russo não foi eliminado pelo juiz e acabou vencendo o jogo com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

If *this* is not an instant default, then what exactly does it take to get defaulted? Mohamed Lahyani is setting a dangerous precedent here…#ATPCup | #Medvedev pic.twitter.com/hvwtUEtdp2 — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 9, 2020

Curiosamente, Nick Kyrgios, conhecido no circuito por ser um “bad boy”, tem surpreendido por seu bom comportamento. O australiano de 24 anos, que já protagonizou inúmeras cenas lamentáveis dentro de quadra, tem arrecadado e doado fundos para o combate do incêndio na Austrália. Além disso, Kyrgios tem sido um porta-voz da causa e assumiu o papel de liderança de sua nação da ATP Cup, se segurando em momentos de pressão e levando o time à semifinal do torneio, aguardando pelo vencedor do confronto entre Canadá e Sérvia, de Novak Djokovic.