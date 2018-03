Jornalistas russos se encantam pela seleção e simpatia de Tite

O amistoso desta sexta-feira entre Brasil e Rússia, às 13h (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou, é tratado pela imprensa russa como uma grande oportunidade de a seleção da casa enfrentar um dos favoritos ao título da Copa do Mundo deste ano e também como uma chance de jogar contra um país pelo qual têm enorme simpatia.

Nem a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014 nem a lesão de Neymar tiram a confiança dos jornalistas russos na equipe brasileira. Pelo contrário, o bom desempenho e os resultados nos últimos anos impressionam, e o trabalho do técnico Tite encanta, assim como a cordialidade demonstrada pelo treinador na entrevista desta quinta no estádio Luzhniki. O que causa desconfiança é a participação da própria seleção da Rússia na competição que vai começar em menos de três meses.

“A expectativa é grande para o jogo desta sexta, sabemos que vai ser difícil para a Rússia. Eu, sinceramente, acho que pode acontecer uma goleada para o Brasil, uns 3 a 0. A seleção russa tem problemas na defesa, jogadores machucados (Georgi Dzhikiya, do Spartak Moscou, e Vasili Berezutski, do CSKA). No Mundial, esperamos passar da fase de grupos. O jogo contra o Egito será complicado, eles têm o Mohamed Salah (atacante do Liverpool), o Uruguai também tem uma grande equipe, mas contra a Arábia Saudita deve ser mais fácil”, afirmou a jornalista russa Yulia Yakovleva, que trabalha no Sport Express.

Durante a entrevista em Moscou, o técnico Tite respondeu a uma pergunta dos russos e encantou a imprensa local com a sua simpatia. Após o pedido de falar algumas palavras em russo, o treinador brasileiro mandou um “spasibo”, que significa “obrigado”, além de fazer questão de destacar a importância de ter uma boa relação com a população do país sede da Copa de 2018.

“Nós russos já gostamos bastante do Brasil, dos países sul-americanos em geral, como Argentina, Chile. Com certeza o Brasil vai ter bastante torcida na Copa, porque todo mundo aqui prefere os brasileiros aos alemães, ingleses ou franceses, por exemplo. Foram muito legais e respeitosas as palavras do Tite na entrevista de hoje. O Brasil tem uma grande equipe, e quando Neymar voltar com certeza vai brigar pelo título mundial”, disse o jornalista russo Andrei Shirokov.

Também nesta sexta, um pouco antes da conferência de imprensa de Tite, o técnico da seleção da Rússia, Stanislav Cherchesov, demonstrou respeito e valorizou a força da equipe brasileira mesmo sem contar com a estrela Neymar, que se recupera de fratura no quinto metatarso do pé direito.

Na Copa do Mundo, os russos fazem a abertura do evento no dia 14 de julho, contra a Arábia Saudita, em Moscou. A seleção brasileira estreia no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov on Don.