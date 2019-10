Jornal italiano diz que Flamengo tem interesse no sueco Ibrahimovic

O atacante Zlatan Ibrahimovic terá seu vínculo encerrado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, no dia 31 dezembro. e já atrai interesse de outras equipes, principalmente do futebol italiano. Nesta segunda-feira, entretanto, o jornalista Nicolò Schira, da Gazetta dello Sport, informou que o Flamengo pode entrar na briga para adquirir o sueco de 38 anos.

O clube carioca gastou quase 200 milhões de reais para reforçar seu elenco nesta temporada. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um dos destaques da equipe, com 35 gols marcados em 2019, mas seu empréstimo ao Flamengo acaba ao final de dezembro e o clube terá de negociar com a Inter de Milão para comprá-lo em definitivo. De acordo com Schira, os italianos pedem 20 milhões de euros (88 milhões de reais) por Gabriel, mas o time rubro-negro quer desembolsar 15 milhões de euros (66 milhões de reais) para adquirir o jogador. Caso a negociação se complique, Ibrahimovic aparece como uma boa opção no mercado.

C’è anche il #Flamengo tra i club interessati a Zlatan #Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza con i #LAGalaxy il 31 dicembre e le richieste non mancano. In Italia ci sono #Napoli e #Bologna sempre vigili. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2019

O Flamengo, porém, terá grandes concorrentes para contratar Zlatan Ibrahimovic. Segundo a Gazetta dello Sport, o Napoli ofereceu proposta de 1,5 milhão de euros (cerca de 6,6 milhões de reais) até junho, com opção de compra de 3 milhões de euros (13,2 milhões de reais) para a próxima temporada, mas o jogador deseja receber 5 milhões de euros (22 milhões de reais) por 18 meses. Aurelio Di Laurentiis, presidente do time italiano, que lidera o Grupo E da Liga dos Campeões, declarou na última quarta-feira que deseja contratar o centroavante sueco. “Mais do que uma sugestão, é um desejo meu vê-lo com a camisa do Napoli, mas depende somente dele”, afirmou em entrevista à TV Luna, da Itália.

Ibrahimovic marcou 31 gols em 31 jogos nesta temporada da Major League Soccer (MLS), mas o fim de sua passagem em Los Angeles já é dado como certo depois da polêmica declaração do centroavante na última sexta, após a eliminação do Galaxy para o rival Los Angeles FC, por 5 a 3, na semifinal da conferência oeste. “Não quero ser desrespeitoso, mas isso é como um treino para mim. O estádio é muito pequeno, já joguei para 80 000 pessoas. Se eu não ficar, ninguém vai lembrar que a MLS existe“, disparou.