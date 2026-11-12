O suposto motivo religioso para recusa de Endrick ao Milan

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O Corriere dello Sport reportou que Endrick recusou empréstimo ao Milan por razões religiosas, citando o mascote “diabo”. O staff do jogador negou, chamando a informação de “devaneio”. A Roma é apontada como provável destino, influenciada por estilo de jogo e a presença de locais de culto evangélicos na cidade.

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O jornal italiano Corriere dello Sport afirmou em reportagem desta quarta, 11, que um dos motivos da recusa de Endrick por um empréstimo ao Milan seria religioso. Evangélico, o jogador brasileiro teria recusado a ida para o clube italiano que tem um diabo como mascote. Ao UOL e O Globo, o staff do jogador negou a informação.

A reportagem do Corriere dello Sport destaca a disputa entre Roma e Milan pelo jogador do Real Madrid. O time da capital italiana estaria na frente pelo empréstimo na próxima janela de transferências por conta do estilo de jogo do técnico Gasperini ser favorável a Endrick, a conexão do jogador com o brasileiro Wesley, lateral do time com quem o atacante teria trocado mensagens, e além disso a razão religiosa.

“Há também uma motivação pessoal: por ser uma pessoa de fé profunda, Roma é considerada uma opção também por contar com numerosos locais de culto e comunidades pertencentes às diferentes denominações do movimento evangélico”, diz a reportagem.

“O Milan demonstrou interesse no jogador, mas, neste momento, a possibilidade de transferência para os ‘diabos’ rossoneros não parece estar particularmente avançada. Isso porque, como atleta de Cristo, ele preferiria um clube que não tivesse um apelido de conotação ‘demoníaca’. Essa é uma consideração que o brasileiro está realmente levando em conta na hora de escolher seu próximo destino”, conclui.

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Em resposta ao O Globo, o staff do jogador considerou um “devaneio” a informação.

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O jogador do Real Madrid tem tido pouca minutagem de jogo sob comando do técnico Mourinho, que mesmo assim, negou um empréstimo do jogador que tem “nível de Real Madrid”. Para data Fifa, o treinador chegou a mandar um recado para Ancelotti em relação ao atleta: “Se o Ancelotti o colocar para jogar durante esta pausa internacional, ficarei contente.”

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Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França. O jogador teve pouco espaço no Real Madrid sob comando do, então, técnico Xabi Alonso e foi para o time francês para ganhar minutos e voltar a seleção brasileira, o que se concretizou com sua boa performance pelo clube e o levou para a Copa do Mundo.