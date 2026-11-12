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O suposto motivo religioso para recusa de Endrick ao Milan

Jogador evangélico teria desconsiderado empréstimo ao clube por conta do diabo como mascote; staff do jogador nega informação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h52 | Atualizado em 12 nov 2026, 12h12
Dois jogadores de futebol em campo, um deles, de pele escura e camisa 9, celebra um gol com a bola na mão e o dedo indicador para cima, enquanto o outro, de camisa 15, corre ao seu lado. Ambos vestem uniformes brancos com detalhes vermelhos e verdes. Ao fundo, torcedores e staff assistem à partida.
Rome, Italy - October 14: Endrick of Real Madrid celebrates after scoring a goal of 3-3 during the UEFA Champions League 2026/2027 match between Roma and Real Madrid at Stadio Olimpico on October 14, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Danilo Gemito/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) (Danilo Gemito/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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O jornal italiano Corriere dello Sport afirmou em reportagem desta quarta, 11, que um dos motivos da recusa de Endrick por um empréstimo ao Milan seria religioso. Evangélico, o jogador brasileiro teria recusado a ida para o clube italiano que tem um diabo como mascote. Ao UOL e O Globo, o staff do jogador negou a informação.

A reportagem do Corriere dello Sport destaca a disputa entre Roma e Milan pelo jogador do Real Madrid. O time da capital italiana estaria na frente pelo empréstimo na próxima janela de transferências por conta do estilo de jogo do técnico Gasperini ser favorável a Endrick, a conexão do jogador com o brasileiro Wesley, lateral do time com quem o atacante teria trocado mensagens, e além disso a razão religiosa.

“Há também uma motivação pessoal: por ser uma pessoa de fé profunda, Roma é considerada uma opção também por contar com numerosos locais de culto e comunidades pertencentes às diferentes denominações do movimento evangélico”, diz a reportagem. 

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“O Milan demonstrou interesse no jogador, mas, neste momento, a possibilidade de transferência para os ‘diabos’ rossoneros não parece estar particularmente avançada. Isso porque, como atleta de Cristo, ele preferiria um clube que não tivesse um apelido de conotação ‘demoníaca’. Essa é uma consideração que o brasileiro está realmente levando em conta na hora de escolher seu próximo destino”, conclui.

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Em resposta ao O Globo, o staff do jogador considerou um “devaneio” a informação.

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O jogador do Real Madrid tem tido pouca minutagem de jogo sob comando do técnico Mourinho, que mesmo assim, negou um empréstimo do jogador que tem “nível de Real Madrid”. Para data Fifa, o treinador chegou a mandar um recado para Ancelotti em relação ao atleta: “Se o Ancelotti o colocar para jogar durante esta pausa internacional, ficarei contente.”

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Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França. O jogador teve pouco espaço no Real Madrid sob comando do, então, técnico Xabi Alonso e foi para o time francês para ganhar minutos e voltar a seleção brasileira, o que se concretizou com sua boa performance pelo clube e o levou para a Copa do Mundo.

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