Jornal afirma que Messi deve disputar a Copa América de 2019 no Brasil

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi deverá atuar em território brasileiro no próximo ano. Isso porque, apesar de estar fora da seleção argentina desde a Copa do Mundo, o jornal espanhol Marca noticiou neste sábado 29 que o craque já tem como uma das metas para a próxima temporada o título da Copa América de 2019, que acontece no Brasil.

Sem defender as cores da seleção desde a eliminação da Argentina na Copa do Mundo para a França nas oitavas de final, o camisa 10 da albiceleste já traçou como plano o seu retorno para a equipe para a disputa do torneio continental.

Segundo a publicação, apesar da decisão ainda não estar oficializada, já está bem adiantada na cabeça do jogador. O jornal destaca ainda que, apesar de querer o retorno para a equipe argentina, isso não deverá acontecer antes da convocação para o torneio. Dessa forma, Messi seguiria estando indisponível nos amistosos de seleções de março, quando o atleta deverá continuar focado na disputa da Liga dos Campeões pelo Barcelona.

Aos 31 anos, o craque argentino decidiu se ausentar da equipe nacional após a disputa da Copa do Mundo. A decisão por esse intervalo sem convocação partiu do próprio atleta, que considerou mais propício utilizar as datas Fifa como períodos de descanso na temporada. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo foi mais um a utilizar esta estratégia e não disputa uma partida por Portugal desde o principal torneio de seleções.

Lionel Messi segue com o objetivo de conquistar um título importante defendendo a Argentina. O atleta bateu na trave em três oportunidades, já que foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2014 e das Copas Américas de 2015 e 2016.