Jorginho destaca vitória do Atlético-PR e espera tropeços de rivais

A vitória sobre o ABC neste sábado foi a segunda de Jorginho como treinador do Atlético-PR. No comando há quatro partidas, o técnico ressaltou a importância do resultado obtido, mas lamentou o mau início do time na Série B.

‘Toda vitória é importante, independente de como seja. Na dificuldade que estamos tendo de montar a equipe, é bom ganhar. É bom já estar em cima, mas não dependemos mais das nossas forças. Temos que esperar que os outros lá na frente tenham problemas futuramente para que possamos chegar’, afirmou.

O triunfo também significou o segundo seguido do clube no campeonato. A equipe não tinha uma sequência dessas desde que venceu o Paranavaí, no fim de abril, pelo Campeonato Paranaense, e o Cruzeiro, já em maio, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Para Martín Liguera, meia uruguaio que entrou e sofreu pênalti, o objetivo do Atlético-PR, agora, é crescer no campeonato.

‘Temos que aproveitar toda experiência de cada jogador. Somar esses três pontos foi muito importante para nos. Entramos na sequência de duas vitórias e esperamos conseguir manter essa sequência par a subir o máximo possível da tabela’, disse.

Jorginho vê uma equipe em plena evolução, mas lembra o papel importante dos torcedores ‘que tem que jogar junto’.

‘Eles ‘(os jogadores) ‘estão começando a ter um pouquinho mais de segurança, mas o apoio da torcida ajuda bastante. Se não tivermos o torcedor do nosso lado, não vamos a lugar nenhum. O torcedor tem que fazer os adversários ficarem com medo e já estão começando a fazer isso’, explicou.

Depois de dois jogos em casa, o Atlético-PR viaja até Florianópolis, onde defende a sequência de vitória contra o Avaí, nesta terça, às 21h50 (de Brasília), pela 11rodada da Série B.